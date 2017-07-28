ЭКСКЛЮЗИВ: ”Как зовут Путина?” Визит президента РФ наполнил Савонлинна хлебом и зрелищами

Савонлинна чуть меньше Нарвы. До российской границы — несколько десятков километров, до столицы Хельсинки — менее четырехсот, пишет Eesti Päevaleht.

Местом вчерашней встречи Владимира Путина и Саули Нийнистё стала не летняя резиденция президента Финляндии в Култаранта, а имеющий для россиян более эмоционально важное значение городок Савонлинна, который до 1917 года входил в состав Российской империи и являлся излюбленным местом отдыха Александра II. Эти исторические связи прослеживаются до настоящего времени: город полон россиянами-туристами и коренными жителями.

Сам Савонлинна ни чем не примечателен. При прогулке по его улочкам за день до визита высокопоставленного гостя создалось впечатление, будто среди населения превалируют 50-летние владельцы собак, а самое оживленное место — ларек с мороженым. Единственное, что выдавало суету — подъемники, устанавливающие ограждения и ворота безопасности. Утром были вывешены и лампы в цветах российского флага.

В 30 километрах от Савонлинна находится отель Punkaharju, где и состоялась встреча глав двух государств. Окружающие территорию леса хорошо скрывали военнослужащих, которые отвечали за охрану Нийнистё. Путину же безопасность обеспечивали охранники в солнечных очках, вертолет и два спецсамолета.

Первым в отель прибыл специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Сам Путин добрался до места с 40-минутным опозданием. На люксовом Mercedes в сопровождении двух легковых автомобилей и микроавтобусов, полных охраны. Первым из одного из авто вышел пресс-секретарь администрации Кремля Дмитрий Песков, затем — сам Путин. Десятки камер судорожно снимали происходящее. ”Цирк да и только!” — резюмировали трое репортеров CNN, стоящих чуть поодаль.

Конференц-зал наполнился журналистами. ”Как зовут Путина?” — спрашивали молодые русскоязычные журналисты у более опытных коллег. ”Владимир Владимирович”, — отвечали те чуть раздраженно. Пресс-конференция началась с поулчасовым опозданием.

Оба президента выглядели уставшими. Нийнистё повернулся к переводчику, а Путин стоял за пультом как вкопанный, ноги на ширине плеч. Когда президент РФ начал говорить, многие удивились тому, как тихо он это делает. Голос Нийнистё же, напротив, раскатом грома разнесся по залу. В течение полутора часов главы государств говорили об учениях на Балтийском море, украинском перемирии, российском вмешательстве в выборы США, антироссийских санкциях и прочем.



Руки Путина на трибуне при не очень хорошем освещении казались старыми, а его серьезное лицо — напротив — слишком молодым. На портфеле Пескова красовалась георгиевская лента, на груди его финских коллег — значки ”Финляндия-100”. Дьявол кроется в деталях.

Устроители выразили довольство пресс-конференцией. Даже на серьезных лицах ФСБ-шников читалось удовлетворение тем, что официальная часть прошла без заминок. Впереди — лишь вечерняя программа.

Услышанное и увиденное показало, что стоит ждать новых встреч и что российско-финские отношения продолжаются. Как продолжается после визита высоких гостей и тихая и размеренная жизнь в маленьких городах и островках Южного Саво.