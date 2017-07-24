Экс-замдиректора КаПо — о тотальной прослушке, попытках давления на ведомство, делах Полякова и Сависаара

Покинувший пост заместителя гендиректора Полиции безопасности Эстонии (КаПо) Ээрик Хелдна сказал в интервью Eesti Päevaleht, что политики на деятельность ведомства влияния оказывать не пытались, но некоторые люди пытались выставить их в таком свете, чтобы КаПо потеряла всякое желание заниматься конкретной отраслью.

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Пытался ли на вас оказать влияние кто-либо из политиков и предпринимателей, чтобы вы не расследовали что-то? И, если да, то в какой степени?

Политики не пытались. Но бывали случаи, когда определенный круг людей пытался подло и исподтишка, но целенаправленно делать так, чтобы у КаПо пропало желание заниматься определенной сферой. Это им не удалось. Но они, вне всякого сомнения, будут пытаться делать это и в будущем.

Создается впечатление, будто бы государство и КаПо до 2013 года стеснялись того, что борьба с коррупцией является существенным направлением их деятельности. Хотя мировой опыт показывает, что коррупция может подорвать государственную безопасность.

КаПо никогда этого не стеснялась. Была определенная неясность относительно того, следует ли это относить к компетенции ведомства по обеспечению безопасности. Но это не стыд. Были и, несомненно, есть люди, которым не нравилось и не нравится то, что КаПо сильна в этой области. И да, коррупция в определенных ситуациях может представлять угрозу безопасности государства. Возьмем хотя бы Украину и то, какие приемы использует Россия для внедрения своей политики. Но Эстония, безусловно, относится к тому меньшинству стран-участниц ЕС и НАТО, где ведомства по обеспечению безопасности обладают таким правом и обязательством. Наше международное сотрудничество по этим вопросам дало свои плоды, и другие страны учатся на нашем опыте.

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Знаковое значение не только для Эстонии, но и на международном уровне имеет случай подозреваемого в терроризме Владимира Полякова. Что происходит в Восточной Украине? Разве агрессия одного государства исключает терроризм? Эстонии хватило стержня, чтобы заявить, что речь идет о терроризме. Снимаю шляпу перед всеми инстанциями, которые этому поспособствовали. В результате Эстония выдала своего гражданина, и сейчас его судят на Украине. Государство ЕС сказало: то, что Россия делает на Украине руками т. н. народной армии Луганска, является терроризмом.

Это прецедент?

Это прецедент для всего мира. В таком виде никто не мог и не хотел этого делать.

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Мнение о том, что всех прослушивают, наверное, — вопрос веры.

Очень сложно опровергнуть этот миф. Ведь часть людей верят даже в то, что сначала КаПо подкинула Эдгару Сависаару сотни тысяч крон, а потом устроило обыск. Ну что я могу на это сказать? Что могла дать такая улика?

Соответствует ли действительности городская легенда, гласящая, что Эдгару Сависаару не предъявили бы подозрения, если бы после тяжелой болезни он отказался от политики и остался на Хундисильма писать книги?

Не соответствует. Подозрение в совершении преступления либо есть, либо его нет.

Полностью интервью читайте в Eesti Päevaleht.