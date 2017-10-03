Экс-заключенный о запрете на курение: это негативно скажется на внутреннем климате тюрьмы

Если ранее заключенным было разрешено выкуривать по три сигареты в день, то начиная с понедельника они будут вынуждены вести более здоровый образ жизни, то есть не курить вообще.

Запрещены также электронные сигареты и жевательный табак, пишет Õhtuleht. Рагнар, который провел треть своей жизни за решкой, говорит, что новый закон сделает заключенных эмоциональными и нервными, что негативно скажется на внутреннем климате тюрьмы.

В культурном пространстве мест не столь отдаленных сигареты — нечто большее, чем просто утоление никотинового голода, и их часто используют вместо денег.