13.08.2018, 15:09

Экс-судья раскритиковал прокуратуру и КаПо. Генпрокурор коллегам: не принимайте это близко к сердцу!

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rus.delfi.ee
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Liivalaia Kohtumajas
Liivalaia KohtumajasFoto: Tanel Meos

Генеральный государственный прокурор Лавли Перлинг направила сегодня своим коллегам письмо, в котором выразила надежду на то, что прокуроры не будут принимать близко к сердце критику и обвинения бывшего судьи Лео Кунмана.

Только что вышедший на пенсию судья Харьюского уездного суда Лео Кунман, являвшийся подследственным в уголовном деле и неоднократно получавший дисциплинарные наказания, в интервью Postimees обвинил прокуратуру и КаПо в фальсификации улик, оказании влияния на решение судей и игнорирование закона.

Перлинг называла Кунмана нечестным человеком, который в ее глазах является преступником.

”Я надеюсь, что вы не примете близко к сердцу эти слова в адрес прокуратуры, поскольку вы также, как и я, знаете, что в этой статье представлено большое количество ложных утверждений в отношении прокуратуры и прокуроров. Это вызывает недоумение, но главное, чтобы вы все сохранили смелость принимать решения и продолжили стоять за правду и справедливость всегда и в соответствии с принципами правового государства. Беспокоясь о людях и исходя из интересов общества и государства”, — написала Перлинг.

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