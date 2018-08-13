Экс-судья раскритиковал прокуратуру и КаПо. Генпрокурор коллегам: не принимайте это близко к сердцу!

Только что вышедший на пенсию судья Харьюского уездного суда Лео Кунман, являвшийся подследственным в уголовном деле и неоднократно получавший дисциплинарные наказания, в интервью Postimees обвинил прокуратуру и КаПо в фальсификации улик, оказании влияния на решение судей и игнорирование закона.

Перлинг называла Кунмана нечестным человеком, который в ее глазах является преступником.

”Я надеюсь, что вы не примете близко к сердцу эти слова в адрес прокуратуры, поскольку вы также, как и я, знаете, что в этой статье представлено большое количество ложных утверждений в отношении прокуратуры и прокуроров. Это вызывает недоумение, но главное, чтобы вы все сохранили смелость принимать решения и продолжили стоять за правду и справедливость всегда и в соответствии с принципами правового государства. Беспокоясь о людях и исходя из интересов общества и государства”, — написала Перлинг.