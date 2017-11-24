Экс-старейшина Кесклинна вошел в правление Таллиннского ТВ

Совет Таллинского телевидения (ТТВ) на сегодняшнем собрании рассмотрел заявления, поступившие на конкурс, объявленный для назначения члена правления целевого учреждения.

Всего поступили 5 заявлений. Совет выбрал из числа их авторов на основе мотивационных писем и запросов кандидатов Таави Пукка как наиболее соответствующего условиям конкурса и предъявляемым требованиям. Председатель совета Калле Кландорф получил полномочия на заключение договора с членом правления Таави Пукком.