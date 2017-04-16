Экс-президент Латвии: генерал в Вашингтоне шепнул, что страны Балтии находятся под защитой

Латвия находится в составе НАТО, и не стоит сомневаться, что этот военный альянс может защитить кого угодно и где угодно. "Только об этом надо думать и это надо планировать", — заявила экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

Бывшая глава государства пояснила: разместив свои силы в регионе и проводя учения, НАТО шлет очень сильный сигнал, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на Lsm.lv. "Здесь не спят и готовы что-то делать для своей безопасности", — сказала Вике-Фрейберга.

В разговоре с Латвийским радио экс-президент отметила, что "многие говорят, что все, происходящее в регионе, дразнит соседа", имея в виду Россию. "Но беда с этим нашим соседом такая, что у него с нервами швах так или иначе — неважно, что мы делаем или не делаем", — посетовала политик.

Вике-Фрейберга рассказала, что в свое время, когда она занимала пост президента, звучали заявления, что Балтийские страны с военной точки зрения не защищены. Поэтому было принято решение заказать конфиденциальное исследование о возможности НАТО защитить балтийские государства.

"И в тот момент главный автор исследования, генерал в Вашингтоне, шепнул: если кто-то говорит, что страны Балтии не защищены, он вам говорит последние глупости", — рассказала Вике-Фрейберга.