14.07.2018, 12:12

Экс-премьер Польши: агрессия РФ хотя бы в отношении Эстонии, Польши, означает войну с НАТО и в результате — третью мировую

 (9)
rus.delfi.ee
EST
Leszek Miller
Leszek MillerFoto: JENS NOERGAARD , LARSEN/SCANPIX

Экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер уверен, что Россия не вторгнется ни в одно из государств НАТО, поскольку агрессия в отношении хотя бы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши означает войну со всей НАТО и в результате — третью мировую войну.

"Я считаю, что Россия не вторгнется ни в одно из государств НАТО. Ни одной из стран НАТО не угрожает никакая российская агрессия потому, что агрессия в отношении хотя бы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши означает войну со всей НАТО и в результате — третью мировую войну, то есть уничтожение всего мира. Никто на это не пойдет — ни в Москве, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе", — заявил Миллер в интервью РИА Новости.

Он также считает, что нет "ни одного повода", который Россия могла бы использовать для вторжения в Польшу. "Между Польшей и Россией нет никаких территориальных споров. В Польше нет никакого российского меньшинства, которому Россия хотела бы помочь. В Польше нет ничего, если речь идет о природных ресурсах, чего нет в России. И зачем Россия напала бы на Польшу?" — сказал собеседник агентства.

"Но такая аллюзия или иллюзия, что так может случиться, конечно, присутствует в польской публицистике и в польской политике. Вот оттуда и все действия по усилению восточного фланга НАТО. Пожалуйста. Если это поможет добавить уверенности в том, что Польше будет безопаснее, что НАТО будет безопаснее, то нет проблем", — заключил Миллер.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Что ты тут умничаешь, иди пробивай”. Оскорбленный покупатель Maxima жалуется на хамство охранника

14.07.2018
В редакцию Delfi обратился читатель, который возмущен поведением охранника в одном из магазинов Maxima в Ласнамяэ. По его словам, тот сначала выгонял покупателей из магазина еще до закрытия, а потом без причины потребовал у него документы и нахамил. Охранная фирма берет всю ответственность за произошедшее на себя и приносит свои извинения.
Подробнее

ВИДЕО | Крым превращается в пустыню: полуостров потерял половину урожая — Украина перекрыла канал

14.07.2018
Глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что убытки сельского хозяйства на полуострове, где в этом году жесточайшая засуха, составили уже 400 миллионов рублей.
Подробнее


Экс-премьер Польши: агрессия РФ хотя бы в отношении Эстонии, Польши, означает войну с НАТО и в результате — третью мировую

14.07.2018
Экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер уверен, что Россия не вторгнется ни в одно из государств НАТО, поскольку агрессия в отношении хотя бы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши означает войну со всей НАТО и в результате — третью мировую войну.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Таави Аас: Центристская партия оспорит в суде решение комиссии по "Русскому вопросу"

14.07.2018
Мэр Таллинна и член правления Центристской партии Таави Аас заверил, что центристы намерены оспорить решение Комиссии по надзору за финансированием партий (КПНФ), обязывающее политическую силу вернуть в городской бюджет средства, затраченные на производство телеперадачи "Русский вопрос" на ПБК, передает rus.err.ee. Цикл этих передач, вышедших в эфир перед муниципальными выборами, в комиссии посчитали скрытой рекламой центристов.
Подробнее

ВИДЕО: Юри Ратас рассказал, о чем говорил с Дональдом Трампом

14.07.2018
"Итоги минувшей недели в моем традиционном видеообращении, — пишет премьер Эстонии Юри Ратас на русскоязычной страничке правительства в Facebook. — Двухдневный саммит НАТО в Брюсселе, несомненно, стал ее ключевым событием. Его решения важны как для Эстонии, так и других членов альянса".
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
118,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092001
151,20 €
90,72 €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €

Актера Владимира Этуша госпитализировали после отдыха в Италии

14.07.2018
Актера Владимира Этуша госпитализировали в Москве. Он плохо себя почувствовал во время отдыха за границей и вернулся на родину, где его положили в больницу. Об этом в пятницу, 13 июля, ТАСС сообщил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
Подробнее




Самые распространенные сновидения и их толкование

14.07.2018
Как утверждают специалисты, абсолютно все жители Земли видят сны. Вот только не все запоминают свои видения. Но что самое интересное: людям, проживающим в разных уголках планеты, снятся совершенно одинаковые события, независимо от их социального статуса, вероисповедания и других факторов. Что же это за сны? И как их трактуют эксперты?
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ