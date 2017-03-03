Экс-посол Азербайджана в Эстонии помешал генералу мчаться по шоссе, его машину арестовали

В четверг генерал азербайджанской государственной дорожной полиции напоролся на потенциальную для себя неприятность, санкционировав задержание автомобиля бывшего министра иностранных дел Азербайджана, бывшего посла страны в Эстонии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Тофика Зульфугарова.

Двигавшийся по проспекту Г.Алиева в своем джипе Зульфугаров уступил дорогу мчавшемуся сзади и мигающему BMW без полицейской раскраски. Потом, чтобы занять безопасное положение на скоростной дороге, обогнал BMW и двигался дальше с разрешенной скоростью до 120 км в час. В дорогом седане находился, как потом оказалось, генерал, давший указание находящемуся впереди патрульному автомобилю дорожной полиции остановить автомобиль экс-министра, передает Радио Свобода.

Патруль остановил автомобиль Зульфугарова, узнал его и, несмотря на государственный статус посла владельца машины, увез джип на штрафную стоянку. ”Патрульные сказали, что у них приказ — доставить мой автомобиль на штрафную стоянку, и на мой вопрос "За что?", сказали, что не могут сформулировать претензию и поэтому мне даже не выдали протокол”, — сообщил посол.

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”ГАИшники” милостиво отвезли в патрульной машине Зульфугарова и членов его семьи домой, в Мардакян. Ему объяснили, что ”нарушитель” не уступал дорогу машине со спецсигналом. BMW, оказывается, мигал фонарем, установленным за решеткой радиатора.

Автомобиль Зульфугарова на штрафной стоянке, спасение машины обойдется в крупную сумму штрафа за неизвестное правонарушение и, наверное, придется поделиться ”уважением”, если такая практика распространяется на отечественных дипломатов.

”Злостный нарушитель” и посол в одном лице надеется на объективное расследование в дорожной полиции, тем более, что все происходящее на трассе записывалось на видеорегистратор, установленный в салоне арестованного джипа.

”У меня есть 2 вопроса. Кто этот достопочтенный "синьор", которого я ненароком обидел (номер автомобиля отчетливо виден — 10 AA 102) и какие ошибки более опытные водители увидят в моем вождении? Вот такая история случилась со мной сегодня вечером и спасибо, что этот неизвестный мне генерал не приказал меня расстрелять в присутствии моей семьи за то, что я не оказал должного почтения его "святейшеству". По правде говоря, мой ранг посла является самым высшим дипломатическим рангом и приравнивается к генеральскому званию. Этот ранг я получил 15 января 1998 года, распоряжением Президента Гейдара Алиева и всегда им гордился, и буду гордиться”, — пишет Зульфугаров в Facebook.