Экс-полицейский покупал у несовершеннолетних девочек секс за деньги, кокаин и алкоголь

Экс-полицейский Сергей Капустин (40) фотографировал половые органы несовершеннолетних девочек и занимался с ними сексом в отелях. За оказанные ”услуги” девочки получали от 20 до 100 евро, пишет Eesti Päevaleht.

Некоторое время назад сотрудник полиции Капустин в связи с получением взятки в особо крупных размерах оказался в орбите внимания коллег и был в уголовном порядке признан виновным. Сейчас пути бывших коллег вновь пересеклись, но уже при более омерзительных обстоятельствах. Было установлено, что Капустин неоднократно вступал в половой контакт с несовершеннолетними девочками, как анально, так и вагинально. Взамен он давал им деньги, предлагал кокаин и алкоголь.

Следствие установило, что Капустин соблазнил в общей сложности семерых девочек в возрасте 15-17 лет. Также установлено, что он был осведомлен об их возрасте.

В полицию обратилась мать одной из девочек, заподозрившая неладное. Капустин приговорен к семи годам лишения свободы. Экс-полицейский обжаловал приговор, но Госсуд его апелляцию к рассмотрению не принял.