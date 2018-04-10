Экс-полицейский: довольствоваться пустым кошельком и из чувства справедливости рисковать жизнью? Спасибо, с меня хватит

В редакцию Delfi Naistekas написала Эге, которая в 2000-х выучилась на полицейского, преследуя благую цель — сделать Эстонию лучше. К настоящему моменту женщина сменила место работы.

”Пишу, потому что на прошлой неделе опять прочитала в СМИ о том, зарплаты полицейских и спасателей вырастут. Руководство полиции и министр говорят красивые слова, но это они повторяют уже на протяжении многих лет. Реальность же такова, что в любой другой сфере зарплаты растут в разы быстрее”.

”После окончания академии мы сразу пошли работать патрульными в Таллинне. Каждый вызов был захватывающим. Тогда я, конечно, принимала близко к сердцу, когда видела какого-нибудь мертвого наркомана или как кого-то зарезали. Со временем привыкаешь. Наш патруль был очень дружным, и казалось, что мы одна большая семья. Но во время кризиса со всех сторон начались урезания. Продолжились они и потом. Если приходила какая-нибудь маленькая доплата или премия, то это вызывало удивление. Для нас это было как чудо”.

Сейчас женщина работает в сфере логистики. Ее сокурсники продолжают трудиться в полиции в Таллинне и получают около тысячи евро на руки в зависимости от переработок. ”Одна из этих подруг в свободные дни работает у своего отца в кафе. Да, обслуживающим персоналом! И иногда шутит, что вместе с чаевыми зарабатывает больше, чем на обычной работе”.