16.05.2018, 12:46

Экс-пиарщик Центристской партии Пааво Петтай может стать банкротом и лишиться дома

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Отти Эйландт
Отти Эйландт
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
EST 2
Oliver Kruuda firma KR Juhtimisteenuse AS ja Paavo Pettai kohtus
Oliver Kruuda firma KR Juhtimisteenuse AS ja Paavo Pettai kohtusFoto: Karin Kaljuläte

Оливер Крууда требует у Пааво Петтая в суде более 423 000 евро из-за кредита, связанного со скрытым финансированием предвыборных кампаний Центристской партии 2009 года, пишет Eesti Päevaleht.

В тянущемся около года судебном деле, в котором принадлежавшая бизнесмену Оливеру Крууда KR Juhtimisteenuse AS хочет обязать Пааво Петтая заплатить старый долг, вчера наконец состоялось первое судебное заседание. На проходившее на подвальном этаже старого здания Министерства юстиции на Тынисмяги Крууда не явился. Его представлял адвокат Хелмери Индела.

Официально это было организационное заседание для обсуждения технических деталей. Несмотря на это, дело зашло так далеко, что в ходе длившегося полтора часа заседания обсудили по сути весь долговой спор с начала до конца. Выступил и Петтай, который объяснил тогдашнюю схему.

Долгие годы руководивший предвыборными кампаниями Центристской партии Петтай рассказал, как у партии перед двумя выборами 2009 года — как в Европарламент, так и в местные самоуправления — абсолютно не было денег на кампании. Тогдашний председатель партии Эдгар Сависаар якобы сказал, что договорился с Урмасом Сыырумаа, который должен был дать Центристской партии кредит на 9 млн крон (более 575 000 евро).

Во избежание нарушения закона сам Сыырумаа официально не мог быть кредитором. Таким образом, нужно было перевести деньги более длинным путем, чтобы Сыырумаа остался в тени. Сыырумаа предложил Петтаю, что посредником в кредите станет фирма Крууда OÜ Linderin Grupp. Петтай же пусть возьмет кредит как частное лицо и переведет деньги своей фирме Midfield OÜ.

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Петтай сказал в суде, что взял время подумать, потому что понимал, насколько рискованно все это для него. Он якобы еще раз встретился с Сависааром, который его успокоил. Сависаар пообещал, что проблем не возникнет и у Петтая никто никогда не будет требовать вернуть деньги. У уже тогда глубоко погрязшего в финансовых делах Центристской партии Петтая не было выбора.

"Я снова встретился с Сыырумаа и Крууда, и мы заключили договор. Оливер сказал, что мы здесь только посредники", — вспомнил Петтай. Следовательно, по его словам, всем было ясно, что на самом деле Сыырумаа дал кредит Центристской партии, а не Крууда Петтаю.

Постоянно страдающая от нехватки денег Центристская партия уменьшила долг, но с погашением всего кредита в течение нескольких лет оставалась в затруднении. Требование по данному тогда через одну фирму Крууда кредиту в промежутке передано другой его фирме. И это в свою очередь через третье предприятие. Теперь управляемая Крууда фирма требует с Петтая старый долг, в котором пиарщик, по его собственным словам, был только посредником.

Несмотря на предполагаемую схему, Петтай по кредитному договору вместе с процентами и пенями должен Крууда более 423 000 евро. Петтаю неоткуда взять такие деньги, и реализация требования привела бы его к банкротству. Помимо этого для обеспечения иска на дом Петтая наложена судебная ипотека.

От Сависаара в Центристской партии больше ничего не зависит, и Крууда не хочет ничего слышать о старых договоренностях. Мало того. По утверждению представляющего Петтая адвоката Райко Липстока, они долгое время пытались встретиться с Крууда, чтобы прийти к компромиссу, однако Крууда якобы избегает Петтая уже последние три-четыре года.

Представлявший Крууда Индела опроверг весь рассказ Петтая простым соображением, что предвыборные кампании Центристской партии, гарантийные письма и тяжба в арбитражном суде никак не относятся к делу. Крууда дал кредит Петтаю, и то, как он потратил деньги, было уже его проблемой. Теперь пусть вернет их.

В тот же время, до лета 2017 года они не разу не требовали от Петтая вернуть долг. Когда судья спросил у Индела, действительно ли они этого не делали, он нерешительно ответил, что, вероятно, в устной форме, конечно, делали.

Поскольку положение Петтая затруднительное, его адвокат попросил у судьи помощи, чтобы они могли встретиться с Круда и договориться о внесудебном компромиссе. Хотя, по словам Индела, о компромиссе не может идти речи прежде, чем они увидят деньги, судья дал Крууда распоряжение в следующий раз прийти в суд.

Распоряжение Крууда явиться — значительная победа для Петтая, потому что, как признал Липсток, Крууда должен был бы, говоря о долге, врать всем в лицо.

Судебная тяжба продолжится в сентябре в новом здании суда.

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Экс-пиарщик Центристской партии Пааво Петтай может стать банкротом и лишиться дома

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