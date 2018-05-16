Экс-пиарщик Центристской партии Пааво Петтай может стать банкротом и лишиться дома

Долгие годы руководивший предвыборными кампаниями Центристской партии Петтай рассказал, как у партии перед двумя выборами 2009 года — как в Европарламент, так и в местные самоуправления — абсолютно не было денег на кампании. Тогдашний председатель партии Эдгар Сависаар якобы сказал, что договорился с Урмасом Сыырумаа, который должен был дать Центристской партии кредит на 9 млн крон (более 575 000 евро).

Во избежание нарушения закона сам Сыырумаа официально не мог быть кредитором. Таким образом, нужно было перевести деньги более длинным путем, чтобы Сыырумаа остался в тени. Сыырумаа предложил Петтаю, что посредником в кредите станет фирма Крууда OÜ Linderin Grupp. Петтай же пусть возьмет кредит как частное лицо и переведет деньги своей фирме Midfield OÜ.

Петтай сказал в суде, что взял время подумать, потому что понимал, насколько рискованно все это для него. Он якобы еще раз встретился с Сависааром, который его успокоил. Сависаар пообещал, что проблем не возникнет и у Петтая никто никогда не будет требовать вернуть деньги. У уже тогда глубоко погрязшего в финансовых делах Центристской партии Петтая не было выбора.

"Я снова встретился с Сыырумаа и Крууда, и мы заключили договор. Оливер сказал, что мы здесь только посредники", — вспомнил Петтай. Следовательно, по его словам, всем было ясно, что на самом деле Сыырумаа дал кредит Центристской партии, а не Крууда Петтаю.

Постоянно страдающая от нехватки денег Центристская партия уменьшила долг, но с погашением всего кредита в течение нескольких лет оставалась в затруднении. Требование по данному тогда через одну фирму Крууда кредиту в промежутке передано другой его фирме. И это в свою очередь через третье предприятие. Теперь управляемая Крууда фирма требует с Петтая старый долг, в котором пиарщик, по его собственным словам, был только посредником.

Несмотря на предполагаемую схему, Петтай по кредитному договору вместе с процентами и пенями должен Крууда более 423 000 евро. Петтаю неоткуда взять такие деньги, и реализация требования привела бы его к банкротству. Помимо этого для обеспечения иска на дом Петтая наложена судебная ипотека.

От Сависаара в Центристской партии больше ничего не зависит, и Крууда не хочет ничего слышать о старых договоренностях. Мало того. По утверждению представляющего Петтая адвоката Райко Липстока, они долгое время пытались встретиться с Крууда, чтобы прийти к компромиссу, однако Крууда якобы избегает Петтая уже последние три-четыре года.

Представлявший Крууда Индела опроверг весь рассказ Петтая простым соображением, что предвыборные кампании Центристской партии, гарантийные письма и тяжба в арбитражном суде никак не относятся к делу. Крууда дал кредит Петтаю, и то, как он потратил деньги, было уже его проблемой. Теперь пусть вернет их.

В тот же время, до лета 2017 года они не разу не требовали от Петтая вернуть долг. Когда судья спросил у Индела, действительно ли они этого не делали, он нерешительно ответил, что, вероятно, в устной форме, конечно, делали.