Экс-мэры Таллинна получают от города выплату, которая больше пособия для семей с тремя детьми

Бывшие мэры Таллинна Тынис Пальтс, Иви Ээнмаа и Харри Луми продолжают получать ежемесячное ”мэрское пособие” от города.

В прошлом году Таллинн выплатил из городского бюджета трем неработающим экс-мэрам (все они — пенсионного возраста) пособий на сумму 30 000 евро. Чтобы получать такую поддержку, бывший городской голова должен достичь пенсионного возраста и нигде не числиться на службе. Экс-мэр получает в таком случае 550 евро в месяц, что, например, на 50 евро больше, чем государственное пособие для семей с тремя детьми, пишет Eesti Päevaleht.

Однако все трое получателей этого пособия сейчас — общественные деятели, действующие политики либо предприниматели, у которых есть и другие доходы.

В последние два года такое пособие получал, например, Тынис Пальтс, которому принадлежит три предприятия, у которых, в свою очередь, несколько дочерних предприятий. Ни в одной из своих фирм Пальтс якобы не получает зарплату. В основном у этих фирм начиная с 2014 года не предоставлены годовые отчеты. Пальтс утверждает, что живет на дивиденды своих фирм. Относительно городского пособия он сказал так: ”Каждый месяц что-то капает”.

Второй получатель городской ”мэрской выплаты” — бывший депутат парламента и также экс-мэр Выру Иви Ээнмаа, которая, кстати, совсем недавно критиковала зарплаты членов совета Муниципального банка Таллинна в размере 600 евро.

Ээнмаа сейчас заседает в горсобрании столицы и готовится к местным выборам: она баллотируется от Партии реформ в Кесклинне. Она пояснила, что поскольку она остается в политике, из ее ”мэрского пособия” высчитываются налоги и на счет поступает около 400 евро в месяц.

Третий получатель — таллиннский городского голова в 1984-1990 годах — Харри Луми. Он и недавно ушедшие от нас Ивар Каллион и Альберг Норак были 20 лет назад первыми получателями этого пособия. 84-летний Луми говорит, что очень благодарен городу за такую поддержку, и добавляет, что он практически полностью тратит ее на лекарства.

Правда, Луми — совладелец и член правления Ehitusvahendaja OÜ. В 2016 году оборот строительного предприятия был 1,7 млн евро, прибыль — 32 790 евро. Трое совладельцев могли в прошлом году получить 42 831 евро дивидендов.

Троим упомянутым экс-мэрам принадлежит и ряд объектов недвижимости: у Ээнмаа — две квартиры в центре столицы, у Пальтса — четыре квартиры на Сааремаа и две в Таллинне, у Луми — участок земли в Таллинне.

Советник по СМИ исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса Прийт Симсон пояснил, что порядок выплаты для всех одинаков. Если бывший мэр достиг пенсионного возраста и у него нет зарегистрированных трудовых отношений, пособие ему выплачивают несмотря на другие доходы. По его словам, это символическая благодарность от города его бывшим руководителям. ”Это относительно маленький жест в сравнении с работой, которую они сделали”, — добавил Симсон. Он уточнил, что пособие выплачивается только тем, кто изъявил желание его получать и подал заявление.

Пособие ввели в 1994 году, тогда его сумма составляла 60% от жалования мэра, то есть 3858 крон — 247 евро.