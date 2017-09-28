Экс-глава МИД Эстонии Кристийна Оюланд уходит из политики

Бывший министр иностранных дел, экс-депутат Европейского парламента, а ныне председатель Партии народного единства Кристийна Оюланд объявила о своем намерении отойти от активной политики.

Об этом в четверг, 28 сентября, она рассказал в интервью корреспонденту портала новостей вещания ERR.ee, отметив, что планирует сосредоточиться на коммерческой деятельности.

"Еще в начале года я решила, что отойду от политики. Будет ли это решение окончательным, покажет время, но на предстоящих выборах я не баллотируюсь. Нет у меня крупных политических планов и на ближайшие годы", — сказала Оюланд.

"Я была в политике 25 лет — это очень долгий срок. Когда-то, будучи довольно молодой, я занималась предпринимательством, и вот теперь я снова к этому вернулась — пробую себя в бизнесе", — добавила заметила уроженка Кохтла-Ярве.

Политик дала понять, что после местных выборов у Партии народного единства (ПНЕ) может смениться председатель, но выходить из ее рядов она не собирается.