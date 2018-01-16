Экс-фанат Жириновского и сторонник автономии Ида-Вирумаа стал членом EKRE и радикальным националистом

Осенью 26-летний Алексей Ганичев баллотировался в Тарту на местных выборах по списку EKRE и получил восемь голосов. Его соратники, однако, не знали, что в бытность кохтла-ярвеским школьником он фанател от Владимира Жириновского и выступал за автономию Ида-Вирумаа.

"Каждый здравомыслящий человек видит, что в Эстонии на государственном уровне происходит политика этноцида и дискриминации русского населения. Русских обвиняют во всех грехах и не дают свободно дышать! Поэтому в стране с таким режимом невозможно жить и надо это менять и менять реально”, — сказал Ганичев в 2010 году порталу baltija.eu.

Сейчас Ганичев говорит, что тогда находился под влиянием российской прессы и пропаганды.

”Я был нелояльным, но потом поумнел и стал лояльным”, — сказал Ганичев. Он отметил, что если вначале действительно поддерживал автономию Ида-Вирумаа, то позже понял, что это совершенно идиотская идея.

”Российские СМИ оказывают большое влияние. Для Ида-Вирумаа, где я жил, было обычным, когда русский парень более лоялен к России, нежели к Эстонии”, — отметил он.

Молодой человек сказал, что когда начал думать самостоятельно, то понял, что в Эстонии жить совершенно нормально, что эстонцы и русские хорошо ладят и никакого фашизма нет. ”Человеку свойственно ошибаться”, — отметил он.

По данным коммерческого регистра, EKRE является пятой партией, к которой когда-либо принадлежал Ганичев. Для него самого это стало сюрпризом. Он признал, что общался с ними и предлагал помощь в предвыборных кампаниях и, может, даже подписывал какие-то заявления, но думал, что не может состоять в них, поскольку до 2014 года являлся гражданином РФ.

После получения эстонского гражданства Ганичев пошел добровольцем в Силы обороны и отслужил в штрафбате.

Председатель Тартуского округа EKRE Индрек Сярг сказал, что не осведомлен о прошлом Ганичева, и предположил, что тот пересмотрел свои взгляды и сейчас ему ничто не мешает находится в рядах EKRE, если, конечно, не всплывут другие подробности.

Сейчас Ганичев учится в университете и по-прежнему интересуется политикой. На его странице в Facebook наблюдается много постов в поддержку мировоззрения EKRE, с критикой в отношении России и пророссийских активистов и поддержкой Украины.