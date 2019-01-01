01.01.2019, 20:20

EKRE за прошлый год привлекла больше всего новых членов среди политических партий

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rus.delfi.ee
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EKRE pikett Stenbocki maja ees
EKRE pikett Stenbocki maja eesFoto: Madis Veltman

За 2018 год среди эстонских политических партий больше всего выросло членство в Консервативной народной партии (EKRE), которая с ноября прошлого года стала третьей по величине политической силой Эстонии.


За год число членов EKRE выросло на 562 человека, в общей сложности в партии к новому году состояли 8793 человека, сообщил 1 января портал новостей вещания ERR.ee.

При этом больше всего членов потеряла за тот же период другая консервативная партия — Isamaa (Отечество), членство в которой сократилось на 315 человек до 8503 членов.

В Центристской партии по положению на конец 2018 года состояли 14934 человека (+134), и она остается крупнейшей политической силой Эстонии, пишет rus.err.ee.

На втором месте идет Партия реформ, число членов которой сократилось до 12 153 человек (-143).

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