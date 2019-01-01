EKRE за прошлый год привлекла больше всего новых членов среди политических партий



За год число членов EKRE выросло на 562 человека, в общей сложности в партии к новому году состояли 8793 человека, сообщил 1 января портал новостей вещания ERR.ee.

При этом больше всего членов потеряла за тот же период другая консервативная партия — Isamaa (Отечество), членство в которой сократилось на 315 человек до 8503 членов.

В Центристской партии по положению на конец 2018 года состояли 14934 человека (+134), и она остается крупнейшей политической силой Эстонии, пишет rus.err.ee.

На втором месте идет Партия реформ, число членов которой сократилось до 12 153 человек (-143).