22.04.2018, 10:41

EKRE в воскресенье выбирает председателя и новое правление партии

 (6)
rus.delfi.ee
EST
EKRE valimispidu
EKRE valimispiduFoto: Ilmar Saabas

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) в воскресенье, 22 апреля, проводит свой съезд в Концертном зале "Эстония". Политической силе предстоят выборы партийного руководства, передает rus.err.ee.

Выборы председателя пройдут на безальтернативной основе — на этот пост претендует только действующий лидер партии Март Хельме.

Кроме председателя и правления на съезде партии выберут трех вице-председателей, 11 членов правления, 15 членов советов и членов суда чести.

Если на место председателя только один кандидат, то на место вице-председателей и членов правления будет конкуренция. Например, на место трех вице-председателей сейчас пять кандидатов — Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Яак Мадисон, Арго Лууде и Мерри Аарт.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



EKRE в воскресенье выбирает председателя и новое правление партии

22.04.2018
Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) в воскресенье, 22 апреля, проводит свой съезд в Концертном зале "Эстония". Политической силе предстоят выборы партийного руководства, передает rus.err.ee.
Подробнее

"Держите стариков дома!" Услуги домов призрения дорожают, а зарплаты персонала остаются низкими

22.04.2018
Дома призрения вновь подняли цены на свои услуги — кто с начала года, кто с 1 апреля. В итоге многие еле сводят концы с концами, оплачивая уход за своими пожилыми родителями и родственниками, пишет Maaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



В результате обрушившегося на Москву урагана погиб ребенок

21.04.2018
В результате обрушившейся на Москву непогоды погиб ребенок, сообщил мэр города Сергей Собянин. По данным на 19:30, пострадали 12 человек. С разных концов города приходят сообщения о поваленных деревьях, сорванных крышах, упавших рекламных щитах. Пригородные электрички задерживаются из-за деревьев на путях. Самолеты начали уходить на запасные аэродромы, а вылетающие рейсы задерживаются.
Подробнее

Невероятно! Эстонские гимнастки на пьедестале почета Кубка мира!

22.04.2018
В Ташкенте проходит этап Кубка мира по художественной гимнастике. В групповом многоборье небывалого результата добились эстонские гимнастки. По сумме двух упражнений они заняли третье место и впервые в истории поднялись на пьедестал почета - 36,300.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Мамихлапинатапай — самое трудное для перевода слово

21.04.2018
На всей Земле остался лишь один человек, который свободно говорит на яганском. Когда Кристина Кальдерон умрет, от этого древнего языка может сохраниться только одно слово, точно перевести которое очень трудно, но которое полюбилось всему миру.
Подробнее