EKRE требует отменить э-голосование на выборах

Отмены электронного голосования на предстоящих муниципальных выборах потребовала Консервативная народная партия Эстонии (EKRE).

В своей жалобе, отправленной в Республиканский избирком, оппозиционная политическая сила требует отменить принятое на прошлой неделе решение, согласно которому электронное голосование все же состоится, сообщает rus.err.ee.

По оценке EKRE, с учетом выявленных рисков при использовании ИД-карт существует опасность манипулирования голосами избирателей, что может повлиять и на результаты выборов.

Поэтому, считают в партии, голосовать на выборах следует только классическим путем — то есть при помощи бумажных бюллетеней.

Предварительное голосование и электронное голосование на выборах в собрания местных самоуправлений начнется 5 октября.