11.09.2017, 09:30

EKRE требует отменить э-голосование на выборах

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rus.delfi.ee
EST
EKRE volikogu
EKRE asesimees Martin Helme EKRE volikogulFoto: Karli Saul

Отмены электронного голосования на предстоящих муниципальных выборах потребовала Консервативная народная партия Эстонии (EKRE).

В своей жалобе, отправленной в Республиканский избирком, оппозиционная политическая сила требует отменить принятое на прошлой неделе решение, согласно которому электронное голосование все же состоится, сообщает rus.err.ee.

По оценке EKRE, с учетом выявленных рисков при использовании ИД-карт существует опасность манипулирования голосами избирателей, что может повлиять и на результаты выборов.

Поэтому, считают в партии, голосовать на выборах следует только классическим путем — то есть при помощи бумажных бюллетеней.

Предварительное голосование и электронное голосование на выборах в собрания местных самоуправлений начнется 5 октября.

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