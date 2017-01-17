”Эстонское государство получило за 200 000 евро вещь, которую как обычные граждане, так и некоторые эксперты оценивают как, мягко говоря, неудачную”, — сказал председатель фракции EKRE Мартин Хельме.

”Мы желаем знать, доволен ли министр шаблоном в виде так называемого ежика, которого тошнит, и каково, по его мнению, в данном случае соотношение цены и качества. Также мы желаем знать, является ли отсутствие традиционных символов Эстонии в новом бренде сознательной политикой EAS, и являлось ли целью избавиться от ”национальной васильковой романтики””.

По словам Хельме, партия обращает внимание министра также на то, что все предыдущие попытки найти для Эстонии единый визуальный образ закончились большим провалом и сомнительными результатами. ”Может, задача объединить все государство под единым брендом была изначально поставлена неправильно, и за те же деньги можно было помочь предпринимателям другими способами”, — отметил политик.

rus.delfi.ee
0
Читайте также:
Тоом: шум вокруг нового бренда Эстонии вызван его ценой (58)Yana Toom
Выяснилось: это не новый символ Эстонии, а шаблон для предпринимателей (130)Eesti uue brändi tutvustamine
Вы бы купили эти сувениры? Куда стоит поместить новый бренд Эстонии (134)Вы бы купили эти сувениры? Куда стоит поместить новый бренд Эстонии
ВИДЕО DELFI: ”Ну, что-то такое непонятное”. Русскоязычные таллиннцы — о новом бренде Эстонии (87)ВИДЕО DELFI: ”Ну, что-то такое непонятное”. Русскоязычные таллиннцы — о новом бренде Эстонии
ФОТОНОВОСТЬ: Сумки с изображением нового бренда Эстонии изготовлены в Индии (36)EAS-i kotike
ФОТО: Дизайнеры представили обновленный бренд Эстонии (172)ФОТО: Дизайнеры представили обновленный бренд Эстонии