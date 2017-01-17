Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) обратилась к министру предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало за разъяснениями относительно нового шаблона, разработанного для представления Эстонии.

”Эстонское государство получило за 200 000 евро вещь, которую как обычные граждане, так и некоторые эксперты оценивают как, мягко говоря, неудачную”, — сказал председатель фракции EKRE Мартин Хельме.

”Мы желаем знать, доволен ли министр шаблоном в виде так называемого ежика, которого тошнит, и каково, по его мнению, в данном случае соотношение цены и качества. Также мы желаем знать, является ли отсутствие традиционных символов Эстонии в новом бренде сознательной политикой EAS, и являлось ли целью избавиться от ”национальной васильковой романтики””.

По словам Хельме, партия обращает внимание министра также на то, что все предыдущие попытки найти для Эстонии единый визуальный образ закончились большим провалом и сомнительными результатами. ”Может, задача объединить все государство под единым брендом была изначально поставлена неправильно, и за те же деньги можно было помочь предпринимателям другими способами”, — отметил политик.