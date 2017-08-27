EKRE собирается занять на муниципальных выборах третье место

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) намерена занять третье место на муниципальных выборах в общереспубликанском зачете.

Такое заявление сделал председатель парламентской фракции оппозиционной партии и кандидат в мэры Таллинна Мартин Хельме, передает rus.err.ee.

На прошедшем в Таллинне собрании уполномоченных EKRE обсуждали предстоящие выборы. Лидер партии Март Хельме вначале выступления обозначил основные трудности, с которым сталкивается сегодня Эстония. Ключевая проблема, по его мнению, — это иммиграция, причём беженцы с Ближнего Востока составляют лишь малую часть проблемы.