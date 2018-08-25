25.08.2018, 19:40

EKRE собирается провести в Лихула День памяти памятника с барельефом солдата SS, но местные власти уведомление о мероприятии не получали

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КаПо проявляет интерес к происходящему
rus.delfi.ee
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Lihula mälestusmärk Lagedil
Lihula mälestusmärk LagedilFoto: Tiit Blaat

Партия EKRE намерена провести в следующее воскресенье торжественное мероприятие под названием "День памяти монумента в Лихула", в ходе которого, как сообщают организаторы, "участники будут петь близкие им по духу и патриотические песни". Будет также установлен временный памятник, дизайн которого копирует снесенный в 2004-м году камень с барельефом солдата SS.

Предполагается, что в мероприятии примут участие несколько сотен человек, но волость о публичном мероприятии не уведомили, в то время как по закону это необходимо делать по меньшей мере за семь дней до мероприятия.

”Прочитал о мероприятии в прессе, также смотрел его страницу в Facebook, но каких-либо уведомление, как это предписывает закон, EKRE нам о нем не сделала”, — прокомментировал старейшина волости Ляэнеранна Микк Пикметс.

Сегодня издание Lääne Elu написало, что интерес к готовящемуся в Лихула несанкционированному мероприятию проявляет Полиция безопасности.

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