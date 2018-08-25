EKRE собирается провести в Лихула День памяти памятника с барельефом солдата SS, но местные власти уведомление о мероприятии не получали

Предполагается, что в мероприятии примут участие несколько сотен человек, но волость о публичном мероприятии не уведомили, в то время как по закону это необходимо делать по меньшей мере за семь дней до мероприятия.

”Прочитал о мероприятии в прессе, также смотрел его страницу в Facebook, но каких-либо уведомление, как это предписывает закон, EKRE нам о нем не сделала”, — прокомментировал старейшина волости Ляэнеранна Микк Пикметс.

Сегодня издание Lääne Elu написало, что интерес к готовящемуся в Лихула несанкционированному мероприятию проявляет Полиция безопасности.