EKRE сделала запрос о внесении в регистр народонаселения однополого брака

Парламентская фракция Эстонской консервативной народной партии (EKRE) представила министру юстиции Урмасу Рейнсалу запрос в связи с решением суда впервые в Эстонии внести в регистр народонаселения брак лиц одного пола.

Фракция EKRE в запросе хочет знать, на какие правовые акты опирался окружной суд, вынося свое решение, и почему эстонское государство не обжаловало решение в Госсуде.

По словам председателя фракции Мартина Хельме, речь идет об опасном прецеденте, влияние которого простирается за рамки конкретного дела.

"Со вступлением решения суда в силу в стране акцептировали, что как брак юридически можно рассматривать и союз лиц одного пола. Решение противоречит действующему в Эстонии Закону о семье и закону о международном частном праве, - сказал Хельме. - Есть основание считать, что речь идет о политической акции, которая переступает через желание народа и решения парламента".