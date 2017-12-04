EKRE против абортов: "родители и врачи разрывают живого человека на куски и высасывают его из чрева матери!"

По мнению вице-председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме, в отношении абортов следует ввести целый ряд ограничений и прекратить финансирование процедуры Больничной кассой.

”Речь идет о самой омерзительной и ужасной практике, которая очень распространена в мире и, к сожалению, в Эстонии. По сути родители ребенка и врачи участвуют в том, чтобы разорвать маленького живого человека на куски и через трубку высосать его из чрева матери и поместить в банку. В моральном смысле речь идет об убийстве человека, причем самого беспомощного и незащищенного — нерожденного ребенка”, — сказал Хельме-младший.

По его мнению, необходимо ввести принудительную консультацию для собравшихся на аборт женщин, а также обязательное согласие обоих родителей и проведение ультразвукового исследования. Кроме того, необходимо по примеру Германии облегчить процедуру передачи новорожденного в детский дом и прекратить финансирование абортов из средств Больничной кассы.

Также за медицинскими работниками должно оставаться право отказаться от участия в процедуре.

Хельме отметил, что лично боролся за внесение пункта об абортах в программу партии.