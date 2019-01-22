EKRE призывает к отказу от ратификации пограничного договора с РФ. Рийгикогу не поддержал идею(36)
Сегодня Рийгикогу обсудил предложение EKRE отменить ратификацию пограничного договора между Эстонией и Россией.
Сегодня Рийгикогу обсудил предложение EKRE отменить ратификацию пограничного договора между Эстонией и Россией.
По словам вице-председателя фракции Хенна Пыллуааса, договор, заключенный в 2014 году, легализует продолжающуюся оккупацию со стороны РФ после Тартуского мирного договора территорий ЭР, а также отдает территории за Нарвой и часть Печер. А Эстония же за это не получает никакой компенсации.
”У Эстонии нет никаких причин и надобности отказываться от принадлежащих нам по закону земель в пользу страны, которая настроена к нам враждебно”, — считает Пыллуаас.
Однако их инициатива не нашла поддержки парламента. За идею EKRE проголосовали лишь 14 депутатов Рийгикогу, поэтому законопроект был изъят из производства.
Напомним, что в октябре прошлого года Рийгикогу также отклонил схожую инициативу EKRE.
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