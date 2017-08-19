EKRE потребовала закрыть границы и выслать иммигрантов

Распространение исламского терроризма в Европе можно остановить только закрытием границ и высылкой нелегальных иммигрантов, считают в Консервативной народной партии (EKRE), сообщает rus.err.ee.

"Террористические нападения в конце этой недели снова показали, что исламский терроризм все больше приближается к нам. Мы также узнали, что эстонские министры так и не избавились от мультикультуралистских фантазий", — заявил председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме.

"Сигнал от министра внутренних дел из соцдемов (Андреса) Анвельта после терактов был таким: "полиция получит больше денег". Ни слова о причинах терроризма, ни слова об исламе и иммиграции. Судорожно отказываются признавать, что распространение исламского терроризма прямо связано с иммиграцией и отсутствием границ", — заявил Хельме.

По его мнению, ислам ведет войну с Европой, поэтому нужно перестать бояться обвинений в дискриминации, закрыть границы и выслать мусульман.

"Очевидно, что ислам ведет войну с Европой. Всем тем, кто хочет больше сотрудничества в Европе, нужно ясно сказать: будем сотрудничать по высылке мусульман из Европы! Если это не сделают, то каждое государство должно самостоятельно охранять свои границы и не пускать на свою территорию иммигрантов", — считает Хельме, который призвал правительство восстановить погранконтроль в портах и аэропорту.