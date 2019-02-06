EKRE обещает бороться с пропагандой гомосексуализма в детсадах Эстонии. А есть ли пропаганда?

При этом политик признает, что в обществе есть не только гетеросексуальные пары. Еще больше: подобные пары входят в ее круг общения, правда, у них нет детей. "Почему большинство должно организовывать свою жизнь, исходя из интересов меньшинства?"

Политик вообще считает, что в детском саду не стоит затрагивать темы любых семейных моделей. Если чьи-то родители разводятся, то этим занимаются как проблемой конкретного ребенка, а если у кого-то две матери или два отца, тему не стоит затрагивать, пока ее не затронет сам ребенок или не появятся какие-либо проблемы. Тему однополых семей стоит оставить для гимназистов.

Есть ли повод поднимать панику?

Но что же это конкретно за пропаганда гомосексуализма в детсадах, против которой воюет политик? Кто и каким образом ее там продавливает? Eesti Ekspress связался десятком детских садов и пришел к выводу, что большинство не знает, чем так обеспокоена политик.

Реммак-Грассманн поясняет, что у нее беспокойство вызывает используемая в некоторых детсадах книжка "Ежик Прийдик хочет новую семью" (Siil Priidik tahab uut perekonda). В книге маленький ежик ищет себе новую семью и по дороге встречает различные модели семьи. Например, осленка усыновили лошади, у лягушонка есть только мама, а у теленка Пеэтера — два папы.

Eesti Ekspress решил узнать, что думают о возможной гомопропаганде работники различных детсадов.

Пожелавшая остаться анонимной директор детского сада в Пыхья-Таллинне считает, что на уровне детсада не стоит уделять внимание различным моделям семьи. В их детском саду учатся лишь дети гетеросексуальных пар. Однако она думает, что если бы к ним пришел ребенок с однополыми родителями, в детсаду приняли бы это как норму. Никакого давления за продвижение пропаганды она не чувствует: "Возможно это псевдопроблема?"

Директор крупного детского сада в Ласнамяэ, также пожелавшая остаться анонимной, рассказывает, что лет десять назад у них учились дети, росшие с двумя отцами. Сами дети говорили, что это — папа, а это — дядя. Дальше речь не заходила. Директор вспоминает, что дети были ухоженные и очень счастливые. Гомопропаганды в своем детском саду она не видит, но согласна, что в этом возрасте тему поднимать еще рано.

Другой директор детсада из Пыхья-Таллинна ответил коротко: "Псевдопроблема. Нет разницы, родитель-одиночка или семья с двумя отцами — в обществе ведь представлены все. Тоже самое, если в детсад придет темнокожий ребенок. Объясним детям и все будет окей".

"Дети отлично понимают, если семья их одногруппников отличается от их собственной"

Директор детсада из Кесклинна Марика Халликманн считает, что учителя должны быть готовы рассказывать детям про разные модели семьи, если они их спросят. Но эту тему, скорее, стоит обсуждать в школе.

Директор детского сада в Тонди Пирет Мяэр считает, что 6-7-летние дети отлично понимают, если семья их одногруппников отличается от их собственной. Например, семьи с одним родителем или родителем и бабушкой.

"Я не считаю, что мы должны отдельно представлять семейную модель с однополыми родителями. Но мое мировоззрение толерантное, и я считаю, что когда люди счастливы и с семья все в порядке, то пусть будет хоть две мамы, хоть два папы. Нельзя иметь такой подход, что все, что является традиционным, хорошее".

В общем, директора всех детсадов подтвердили, что пропаганду однополых семей им никто не навязывает. Однако они согласны с политиком-консерватором — тему однополых семей стоит оставить для школьников.

Возможно, Реммак-Грассманн беспокоит то, что Министерство образования и науки в марте готово вынести на публичное обсуждение новую учебную программу для детских садов и школ. Будут ли различные модели семей и гендерная нейтральность в ней затронуты, пока еще не обсуждалось.

Однако представитель министерства заверяет, что представление модели семьи с однополыми родителями не станет в детском саду обязательным.