EKRE нацелена на пост премьер-министра и не исключает сотрудничества ни с одной из партий

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE ) Март Хельми в субботу на проходивших в Пыльвамаа летних днях партии заявил в своем выступлении, посвященном будущим выборам, что EKRE противостоит всем другим партиям, но после выборов не исключает сотрудничества ни с одной из партий, сообщает rus.err.ee.

"У нас нет причин для эйфории. Если посмотреть на весь политический ландшафт Эстонии, то мы увидим, что мы одни против всех остальных", — сказал Март Хельме.

По словам председателя EKRE, они хотели бы на предстоящих весной парламентских выборах получить портфель премьер-министра и в рамках судебной реформы сделать так, чтобы как судьи, и так префекты и прокуроры избирались бы народом.