05.08.2018, 14:25

EKRE нацелена на пост премьер-министра и не исключает сотрудничества ни с одной из партий

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rus.delfi.ee
EST 1
EKRE suvepäevad 2018
EKRE suvepäevad 2018Foto: Argo Ingver

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE ) Март Хельми в субботу на проходивших в Пыльвамаа летних днях партии заявил в своем выступлении, посвященном будущим выборам, что EKRE противостоит всем другим партиям, но после выборов не исключает сотрудничества ни с одной из партий, сообщает rus.err.ee.

"У нас нет причин для эйфории. Если посмотреть на весь политический ландшафт Эстонии, то мы увидим, что мы одни против всех остальных", — сказал Март Хельме.

По словам председателя EKRE, они хотели бы на предстоящих весной парламентских выборах получить портфель премьер-министра и в рамках судебной реформы сделать так, чтобы как судьи, и так префекты и прокуроры избирались бы народом.

По словам Хельме, EKRE нацелена получить место премьер-министра, но достичь подходящего коалиционного соглашения будет сложно как с реформистами, так и с центристами. И хотя в своей речи по представлению предвыборной программы Хельме сказал, что EKRE противостоит всем партиям, он не исключает сотрудничества ни с одной из партий.
В июле популярность EKRE, согласно опросу, проведенному Kantar Emor по заказу Postimees и BNS, достигла небывалых высот, а именно 21,8 процента.

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