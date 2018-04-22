22.04.2018, 20:35

EKRE: эстонским и русским избирателям мы говорим одинаковые вещи

 (22)
rus.delfi.ee
EST 1
Mart Helme
Mart HelmeFoto: Rauno_Volmar

Ужесточение судебной системы и контроль на всех границах страны — с такими тезисами намерена выйти на предстоящие парламентские выборы Консервативная народная партия Эстонии (EKRE). В политической силе также уверяют, что русским избирателям они говорят те же самые слова, что и эстонским, передает rus.err.ee.

"Надо основать снова пограничную службу, как самостоятельную организацию. Надо проводить проверку документов. Такой шаг вовсе не означает, что мы закрываем границу. Нет, просто мы хотим знать, кто приезжает в Эстонию, зачем и на какой период", — объяснил переизбранный на пост председателя EKRE Март Хельме, слова которого приводит "Актуальная камера" (ETV+).

Сегодня Консервативная народная партия Эстонии занимает третью строчку в политических рейтингах страны. Основной электорат консерваторов — эстонцы, однако, согласно последним опросам общественного мнения, их готовы поддержать и 3 процента русскоязычных.

"Русским избирателям мы говорим те же самые слова, что и эстонским. В их же интересах, чтобы языком обучения был эстонский, это необходимо для их детей, в их же интересах, чтобы страна была хорошо защищена, в их же интересах, чтобы мы сдержали приток мигрантов из исламистских стран, и в их же интересах, чтобы экономика росла. Это общий интерес Эстонии", — сказал переизбранный вице-председателем EKRE Яак Мадисон.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



EKRE: эстонским и русским избирателям мы говорим одинаковые вещи

22.04.2018
Ужесточение судебной системы и контроль на всех границах страны — с такими тезисами намерена выйти на предстоящие парламентские выборы Консервативная народная партия Эстонии (EKRE). В политической силе также уверяют, что русским избирателям они говорят те же самые слова, что и эстонским, передает rus.err.ee.
Подробнее

Житель Мустамяэ: Таллинн — зеленый город? Этому пришел конец

22.04.2018
Продолжающийся строительный бум в Таллинне угрожает уничтожением и так не больших парковых зон города. Мустамяэ когда-то считался самым зеленым районом Таллинна — из-за обилия деревьев и их размеров, ведь Мустамяэ это первый спальный район, который начал строиться в Таллинне. Поэтому там уже выросли крупные деревья. Но в последние годы эти деревья, заново вырастить которые понадобится несколько десятилетий, безжалостно уничтожаются.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Похороны митрополита Корнилия. Интервью с членом Синода ЭПЦ МП Сергеем Мянником

22.04.2018
Член Синода Эстонской православной церкви Московского Патриархата Сергей Мянник в интервью DELFI рассказал о процедуре выбора преемника предстоятеля ЭПЦ МП, а также о том, кто из иерархов церкви посетил похороны владыки Корнилия.
Подробнее


Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106321002
178,20 €
106,92 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Princeton
69,- €
27,60 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €

Как себя вести в случае пожара и правда ли, что у нас кемеровская трагедия повториться не может?

22.04.2018
Трагедия в Кемерово потрясла многих. 64 погибших, десятки пострадавших, многие до сих пор в больницах. Очаг возгорания, по предварительным данным, находился на верхнем четвертом этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами, пишет "МК-Эстония". В Эстонии тоже есть большие торговые центры и кинотеатры. Насколько они подготовлены?
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Зачем Трамп рекордными темпами назначает федеральных судей

22.04.2018
Дональд Трамп к данному моменту не выполнил важную часть своих предвыборных обещаний. Например, не построил пока стену на мексиканской границе и не протолкнул через конгресс отмену медицинских реформ Барака Обамы.
Подробнее

"Ак Барс" выиграл Кубок Гагарина, у Зарипова уникальный рекорд

22.04.2018
Главный трофей КХЛ Кубок Гагарина завоевал казанский "Ак
Барс", выигравший финальную серию у ЦСКА со счетом 4:1. В решающем матче казанцы победили на своем льду армейский клуб со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ