EKRE: эстонским и русским избирателям мы говорим одинаковые вещи

Ужесточение судебной системы и контроль на всех границах страны — с такими тезисами намерена выйти на предстоящие парламентские выборы Консервативная народная партия Эстонии (EKRE). В политической силе также уверяют, что русским избирателям они говорят те же самые слова, что и эстонским, передает rus.err.ee.

"Надо основать снова пограничную службу, как самостоятельную организацию. Надо проводить проверку документов. Такой шаг вовсе не означает, что мы закрываем границу. Нет, просто мы хотим знать, кто приезжает в Эстонию, зачем и на какой период", — объяснил переизбранный на пост председателя EKRE Март Хельме, слова которого приводит "Актуальная камера" (ETV+).

Сегодня Консервативная народная партия Эстонии занимает третью строчку в политических рейтингах страны. Основной электорат консерваторов — эстонцы, однако, согласно последним опросам общественного мнения, их готовы поддержать и 3 процента русскоязычных.