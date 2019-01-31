EKRE, центристы и зеленые исключили из своих рядов людей с уголовным наказанием(8)
Вчера правление Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) решило исключить из партии 201 человек, имеющих действующее уголовное наказание.
Вчера правление Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) решило исключить из партии 201 человек, имеющих действующее уголовное наказание.
Кроме того, были исключены люди, которые уже понесли свое наказание, но степень тяжести совершенного ими преступления (наркопреступления, насилие в отношении женщин, педофилия) не позволяет более принадлежать политической силе. Людей, имеющих погашенные наказание за проступки, правление решило не исключать.
"Мы не считаем разумным запрещать до конца жизни участвовать в политике тем более чем 600 000 эстоноземельцам, которым пришлось платить денежные штрафы или которые в далеком прошлом по глупости получили уголовное наказание”, — сказал вице-председатель партии Мартин Хельме.
Состоялось вчера и собрание правления партии ”Зеленые Эстонии”, на котором также было решено исключить восемь человек. Членов партии, наказанных за проступки, связанные с выращиванием или хранением марихуаны, исключать не стали. Окончательно решение в отношении остальных будет принято после консультации с судом чести партии.
Исключила порочащих ее репутацию членов и Центристская партия: восемь человек, наказанных за преступления сексуального характера, и два человека, имеющих действующее наказание.
Генеральный секретарь партии Михаил Корб сказал, что в октябре прошлого года на съезде партии была принята поправка к уставу, по которой люди с действующим наказанием из партии исключаются. ”Если действующего наказания не имеется, то правление принимает взвешенное решение относительно того, возможно ли человеку, который был наказан или подорвал репутацию партии, продолжать оставаться в партии. В данном случае правление посчитало, что эти люди должны быть исключены”, — сказал Корб и добавил, что проверять отдельно всех многочисленных членов партия не может, но поиск путей решения ведется.
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