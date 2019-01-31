EKRE, центристы и зеленые исключили из своих рядов людей с уголовным наказанием

Кроме того, были исключены люди, которые уже понесли свое наказание, но степень тяжести совершенного ими преступления (наркопреступления, насилие в отношении женщин, педофилия) не позволяет более принадлежать политической силе. Людей, имеющих погашенные наказание за проступки, правление решило не исключать.

"Мы не считаем разумным запрещать до конца жизни участвовать в политике тем более чем 600 000 эстоноземельцам, которым пришлось платить денежные штрафы или которые в далеком прошлом по глупости получили уголовное наказание”, — сказал вице-председатель партии Мартин Хельме.

Состоялось вчера и собрание правления партии ”Зеленые Эстонии”, на котором также было решено исключить восемь человек. Членов партии, наказанных за проступки, связанные с выращиванием или хранением марихуаны, исключать не стали. Окончательно решение в отношении остальных будет принято после консультации с судом чести партии.

Исключила порочащих ее репутацию членов и Центристская партия: восемь человек, наказанных за преступления сексуального характера, и два человека, имеющих действующее наказание.