EKRE: акцизы в Эстонии должны быть меньше, чем в Латвии

По словам председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Марта Хельме, на проходящем сегодня, 17 февраля, в Культурном центре Тюри собрании совета уполномоченных партии будет принято политическое заявление о том, что необходимо снизить акциз как на топливо, так и на алкоголь так, чтобы они были на один цент меньше по сравнению с соседними странами, а также об освобождении пенсии от подоходного налога.

"Наше предложение очень простое: акцизы как на топливо, так и на алкоголь подняты неосознанно высоко, в результате чего Эстония теряет десятки и десятки миллионов налоговых поступлений из-за возникшей совершенно нездоровой приграничной торговли. Эти акцизы следует сократить до уровня, который, по крайней мере, на цент меньше, чем в соседних странах", — сказал председатель EKRE.

Другая часть заявления собрания совета уполномоченных EKRE, по его словам, касается пенсионеров и пенсий, пишет rus.err.ee.

"Наше предложение состоит в том, что пенсии не должны облагаться подоходным налогом", — сказал Хельме.