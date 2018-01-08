Эйки Нестор с коллегами из Северных и Балтийских стран пребывает в Китае

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор до четверга пребывает с коллегами из Северных и Балтийских стран с визитом в Китайской Народной Республике. Делегация встретится с президентом Китая и другими высокопоставленными государственными чиновниками, чтобы обсудить возможности для сотрудничества.

Совместный визит руководителей парламентов Северных и Балтийских стран является подтверждением тесного и обширного сотрудничества между странами данного региона. Ранее в том же формате проходили визиты в Вашингтон, Киев и Тбилиси, сообщает пресс-служба Рийикогу.

В ходе визита председатели парламентов Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии встретятся с президентом Китая Си Цзиньпином. Председатели парламентов также планируют встретиться с молодыми китайскими предпринимателями, чтобы обсудить инновационную экономику.

По словам Нестора, экономические отношения Китая и Эстонии до сих пор были скромными, но потенциал имеется в торговых отношениях, сотрудничестве по транзиту и в области внешних инвестиций. Вызов представляет из себя развитие туризма. ”В сотрудничестве с Северными и Балтийскими странами мы смогли бы пробудить в прибывших издалека китайских туристах интерес к Эстонии, которая в этом году отмечает свое столетие”, — сказал Нестор.

Из культурных достопримечательностей спикеры парламентов посетят в Пекине Запретный город на Площади Тяньаньмэнь. С начала XV века по 1912 г., во время правления династий Мин и Цин, там находился центр Китайской империи. Сегодня там расположен дворцовый музей. Они также посетят Великую Китайскую стену, которая протягивается от морского берега в Пекине до пустыни Гоби в находящейся в центральной части Китая провинции Гансу.

Спикер Рийгикогу вернется в Эстонию в четверг, 11 января.