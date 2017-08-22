Эйки Нестор: международное сотрудничество — ключ к стабильности и безопасности

На встрече спикеров парламентов Северных и Балтийских стран (NB8) в Лиллехаммере спикер Рийгикогу Эйки Нестор призвал коллег активнее сотрудничать в общении со странами восточного партнерства и в борьбе с киберпреступностью, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам Нестора, киберпреступность не знает границ и поэтому зачастую затрагивает сразу несколько государств. ”Поэтому действенное и заслуживающее доверия международное сотрудничество при борьбе с киберпреступностью играет решающую роль”, — сказал Нестор.

Он добавил, что Эстония с 2007 года постоянно инвестировала в обеспечение кибербезопасности. ”Мы знаем, что враг, как правило, на шаг впереди нас. Поэтому для решения проблем безопасности в цифровом пространстве необходимо действовать сообща”, — сказал он.

Нестор отметил, что высоко ценит участие Северных и Балтийских стран в работе центра киберзащиты НАТО в Таллинне и призвал Данию, Норвегию и Исландию присоединиться к работе центра. ”Мы рады, что в начале этого года мы смогли поднять перед центром киберзащиты флаг Швеции. Я также призываю Данию, Норвегию и Исландию укрепить сотрудничество”, — сказал Нестор.

Говоря о восточном партнерстве, Нестор отметил, что обеспечение стабильности на территории этих стран заботит всю Европу. ”Мы должны более четко и целенаправленно информировать жителей этого региона о деятельности Европейского союза. Мы также должны разъяснять, какую выгоду несет наша деятельность для партнеров”, — сказал Нестор. По его словам, осведомленный гражданин делает осведомленные решения и выбирает с умом.

С 1992 года в рамках сотрудничества между Северными и Балтийскими странами (NB8) за одним столом собираются представители пяти Северных и трех Балтийских государств (Финляндия, Швеция, Норвегия, Исландия, Дания, Эстония, Латвия и Литва). Первая встреча спикеров NB8 состоялась в 1997 г. в Карлскроне (Швеция).

Цель регулярных встреч спикеров Северных и Балтийских стран — в неформальной обстановке обсудить темы, важные как на региональном, так и на международном уровне.