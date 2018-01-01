Эйки Нестор: Эстония — наш дом, и по-другому быть не может!

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор выступил на Eesti Televisioon с новогодним обращением к жителям Эстонии. Приводим текст речи в полном объеме:

Добрый вечер всем! С новым годом!

Надеюсь, что после новогодних праздников и гуляний сегодня вы отдыхаете дома. Я тоже приветствую вас, будучи на пути домой. В свой дом. Возвращение сюда всегда сопровождается радостным ожиданием, но одновременно приносит и душевный покой. Воссоединение с семьей. Знакомо ли вам чувство свободы, возникающее по возвращению домой? Неясно, отчего это происходит, но переступая порог, мы становимся собой. Собой настоящими. Дома всегда тепло. Даже если дом не отапливался.

В новом году любимой всеми нами Эстонии исполнится сто лет. И для нашего народа это тоже в своем роде было долгожданным возвращением домой. Те же самые чувства, не так ли? Быть свободным. Находиться в кругу близких. Делать и организовывать все самостоятельно. Помогать и любить. Мечтать, а иногда и грустить.

В этот юбилейный год я хотел бы для начала поприветствовать тех, кто старше Эстонской Республики. Я с гордостью могу сообщить, что долгожителей в нашей стране 130 человек. С новым годом вас! Вы — большие молодцы. Еще один месяц и 24 дня, и Эстония тоже преодолеет столетний рубеж. Глубокий вам поклон от всех нас!

Дорогие родители моих ровесников. Ваше детство и юношество, безусловно, были прекрасны и полны интересных событий. Быть молодым в молодой Эстонской Республике. Но по воле жестокой судьбы вы пережили и самые страшные годы в нашей истории. И все же, вы хранили Эстонию и учили нас уважать и любить. Вы можете гордиться, ведь Эстонская Республика вновь свободна и скоро отпразднует свое столетие. Огромное спасибо вам!

Дорогие ровесники, родившиеся в государстве, полном лжи и несправедливости. В государстве, где рассказы родителей о свободной Эстонии казались сказкой, невозможной мечтой. Мы ненавидели эту власть. Мы смеялись над ней. Я поймал себя на мысли, — а знает ли молодое поколение, что в те времена даже празднование Рождества было в своем роде рискованным. И когда-то были времена, когда все казалось безнадежным. Но стены наконец-то пали, и железный занавес раскрылся. Начинать заново создавать что-то на своей земле было прекрасно. Не так ли?

Сегодня же детей растят уже те, кто родился в свободной Эстонии. Для кого жить в свободной стране — естественно, и по-другому нельзя. И это замечательно! Именно так и должно быть. И так и должно остаться на протяжении следующих сотен лет.

С новым годом, дорогая Эстония!

Здесь — наш дом, и по-другому быть не может.

Да здравствует юбиляр!