Эха Вырк: жилище должно быть достойным и перспективным

Как уже сообщалось, в Таллинне проходит международная конференция по вопросам жилищного хозяйства. Вице-мэр Таллинна Эха Вырк ознакомила ее участников с опытом Таллинна по созданию энергосберегающего и доступного по цене жилья, мерами поддержки квартирных товариществ и дигитальными решениями, вовлекающими жителей города в планирование его развития.

Вырк констатировала, что вовлечение общественности в решение актуальных и перспективных проблем способствует росту доверия к органам местного самоуправления и руководству города и позволяет предоставлять населению наиболее учитывающие его потребности услуги.

Рассказав о создании муниципального и социального жилья, Вырк особо остановилась на недавно введенном в эксплуатацию 75-квартирном Доме учителей с практически нулевым потреблением энергии со стороны благодаря установленной на крыше солнечной батарее мощностью 35 кВт, вентиляции с возвратом тепла и пр. И такими, отметила она, будут все строящиеся городом жилые дома.

Вице-мэр, говоря о сотрудничестве с квартирными товариществами, рассказала, что на субсидии им город ежегодно выделяет почти миллион евро, а за десять лет эта сумма составила 12 миллионов евро.