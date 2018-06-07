07.06.2018, 18:29

Эха Вырк: жилище должно быть достойным и перспективным

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rus.delfi.ee
EST 1
Tallinna linnavalitsuse pressikonverents 28.01.2015
Foto: Karli Saul

Как уже сообщалось, в Таллинне проходит международная конференция по вопросам жилищного хозяйства. Вице-мэр Таллинна Эха Вырк ознакомила ее участников с опытом Таллинна по созданию энергосберегающего и доступного по цене жилья, мерами поддержки квартирных товариществ и дигитальными решениями, вовлекающими жителей города в планирование его развития.

Вырк констатировала, что вовлечение общественности в решение актуальных и перспективных проблем способствует росту доверия к органам местного самоуправления и руководству города и позволяет предоставлять населению наиболее учитывающие его потребности услуги.

Рассказав о создании муниципального и социального жилья, Вырк особо остановилась на недавно введенном в эксплуатацию 75-квартирном Доме учителей с практически нулевым потреблением энергии со стороны благодаря установленной на крыше солнечной батарее мощностью 35 кВт, вентиляции с возвратом тепла и пр. И такими, отметила она, будут все строящиеся городом жилые дома.

Вице-мэр, говоря о сотрудничестве с квартирными товариществами, рассказала, что на субсидии им город ежегодно выделяет почти миллион евро, а за десять лет эта сумма составила 12 миллионов евро.

Остановившись на дигитализации, Вырк отметила особо Таллинский регистр недвижимости, который связан с банками соответствующих данных не только Эстонии, но и других государств, и портал, позволяющий всем получать информацию о недвижимости, вплоть до того, что квартиросъемщик может просмотреть там свой договор о найме жилья.

Поделилась Вырк и своими впечатлениями о системе оперативной информации, позволяющей решать вопросы проведения раскопок, перекрытия улиц и проведения аварийных работ. И конечно, не было забыто новое мобильное приложение "Открой город!", дающее возможность горожанам предлагать свои идеи о развитии публичного пространства, а властям — иметь обратную связь с жителями города.

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