Эха Вырк: поддержка квартирных товариществ содействует благоустройству города

”В 2018 году Таллинн оказал поддержку квартирным товариществам на сумму около миллиона евро, — говорится в докладе. За 14 лет квартирным товариществам из городского бюджета было выделено 14,5 миллиона евро. И городская управа, и квартирные товарищества действуют с единой целью — улучшения жизненной среды”.

Таллинн оказывает помощь квартирным товариществам в приведении в порядок фасадов и дворов, создании дополнительных парковочных мест и проведении других работ по благоустройству домов.

Форум проходил в этом году под названием ”Квартирные товарищества и 100-летняя Эстонская республика”. На нем поднимались вопросы нового законодательства, касающегося квартирной собственности и квартирных товариществ, государственной поддержки квартирных товариществ, проблемы и решения организации вывоза мусорных отходов, давались рекомендации пользователям регистра квартирных товариществ и т.д.

Были вручены также награды победителям конкурса квартирных товариществ и организована ярмарка, на которой были представлены товары и услуги, необходимые квартирным товариществам.

В организации форума участвовали Министерство юстиции и город Таллинн.