Егоров: меня уволили за партийную принадлежность, предложения перейти к центристам не было

4 марта в Таллинне состоялся съезд Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ). Председатель Анатолий Егоров во время своего выступления напомнил, что раньше ОЛПЭ была у власти в Маарду. Однако когда в горсобрании центристы получили большинство мест, то был избран новый мэр. Егоров посетовал, что после смены власти его практически сразу уволили с поста руководителя муниципального предприятия по причине партийной принадлежности.

В интервью Delfi Егоров заявил, что в Эстонии существует такая практика: с приходом к власти партия начинает расставлять на руководящие посты своих ставленников. Он напомнил, что в мае 2016 года в Маарду выбрали нового мэра Владимира Архипова (Центристская партия). ”А буквально в июле меня уже уволили как ближайшего сотрудника Георгия Васильевича Быстрова. Только и всего. Все просто!” — выразил свою точку зрения Егоров.

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Напомним, что Георгий Быстров был мэром Маарду с 1996 по 2013 год. Потом он два года работал председателем Маардуского горсобрания, а в январе 2015 года вновь занял пост градоначальника. 15 октября 2015 года Быстров скоропостижно скончался.

Анатолий Егоров был членом правления маардуского паевого товарищества по уходу за городским имуществом Maardu linnavarahooldus. На вопрос, поступало ли предложение от другой стороны — Центристской партии — перейти к ним, Егоров ответил, что такого предложения не было. ”Что гадать, перешел бы или нет? Предложения не было”, — констатировал представитель ОЛПЭ. Относительно того, может ли поступить такое предложение в будущем, Егоров настроен скептически: ”Я так не рассуждаю: "если, если". Поступит, тогда будем решать”.

Мэр Маарду Владимир Архипов говорит, что для увольнения Егорова была другая причина. ”Ссылаться на то, что его уволили за принадлежность к другой партии, неуместно”, — сказал Архипов Delfi.

”Так, например, руководитель культурно-информационного центра Маарду состоит в Левой партии, два прежних вице-мэра (беспартийные — прим.ред.) остались на своих должностях. Не хочу сейчас давать оценку работе прежних сотрудников городских структур, но предприятие, которым ранее руководил господин Егоров, за год из убыточного превратилось в успешно развивающееся”, — отметил Архипов.

По словам Архипова, если бы от Егорова поступило заявление о вступлении в Центристскую партию, то он бы поприветствовал это. ”У нас рассматриваются все поступившие предложения. Если оно поступит, мы обязательно рассмотрим его и очень даже вероятно, что примем господина Егорова в ряды Центристской партии. Человек он активный, — дает Архипов общую оценку работе Егорова, — Мог бы принести пользу обществу в действительно работающей партии, а не растрачивать попусту наработанные годами опыт и энергию”.