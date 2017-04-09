Эфирный рейтинг ETV+ падает второй месяц подряд

В марте самым популярным телевизионным каналом Эстонии был Kanal 2, опередивший ETV. Среди русскоязычных каналов впереди всех по-прежнему находился ПБК. Второй месяц подряд падают показатели у ETV+, пишет rus.err.ee.

В марте жители Эстонии (учитываются лица от 4 лет и старше) смотрели телевизор в среднем 4 часа и 9 минут в день, свидетельствуют данные свежего обзора телеаудитории Kantar Emor.

Эстонцы в марте смотрели Kanal 2 (21.4%) чаще, чем ETV (21.1%). На третьем месте - TV3 (15.4%). У неэстонцев тройка лидеров выглядит так: ПБК (15,4%), НТВ-Мир (13,6%) и РТР-Планета (13,3%).

В марте по сравнению с февралем аудитория ETV уменьшилась на 2,4%. Рейтинг Kanal 2 вырос на 2,2%, а рейтинг TV3 вырос на 0,8%.

Из русскоязычных телеканалов самым популярным был ПБК (5,2%), который в общем зачете продолжил занимать четвертое место. По сравнению с февралем аудитория ПБК выросла на 0,1%.

Рейтинг телеканала ETV+ за месяц снизился с 0,6% до 0,5%.