Ээва Талси о Совместном пении: после этого мероприятия ночью было трудно заснуть, так как эмоции переполняли

Талси говорит, что уже вчера ночью ей было тяжело заснуть, так как эмоций было очень много.

”Очень трудно прийти в себя после такого эмоционального накала, — делится Ээва Талси. — Это очень мощное чувство — выступать перед огромным количеством народа. В добавок к моему выступлению в первой части концерта, я играла с ансамблем в вечерней части, когда выступали группы. Эта масса народу отдает обратно столько эмоций! Если также представить, что люди смотрели концерт по телевизору… Ощущение от пения на эстонском было просто великолепным!”