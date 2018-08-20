20.08.2018, 12:40

Ээва Талси о Совместном пении: после этого мероприятия ночью было трудно заснуть, так как эмоции переполняли

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rus.delfi.ee
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Ээва Талси о Совместном пении: после этого мероприятия ночью было трудно заснуть, так как эмоции переполняли
Foto: Anni Õnneleid

19 августа на Певческом поле в Таллинне, во всей Эстонии, во всем мире, посвященное столетию ЭР Совместное пение. В первой половине мероприятия приняла участие Ээва Талси в качестве солистки, а потом выступила и в составе Curly Strings. Она признается, что эмоции были мощными.

Талси говорит, что уже вчера ночью ей было тяжело заснуть, так как эмоций было очень много.

”Очень трудно прийти в себя после такого эмоционального накала, — делится Ээва Талси. — Это очень мощное чувство — выступать перед огромным количеством народа. В добавок к моему выступлению в первой части концерта, я играла с ансамблем в вечерней части, когда выступали группы. Эта масса народу отдает обратно столько эмоций! Если также представить, что люди смотрели концерт по телевизору… Ощущение от пения на эстонском было просто великолепным!”

Tallinn Hockey weekend
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