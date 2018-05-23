23.05.2018, 13:49

Eesti Raudtee хочет, чтобы маршрут поезда Киев-Минск-Вильнюс-Рига продлили до Таллинна

 (18)
rus.delfi.ee
EST 14
Moskva-Tallinn rong saabus Balti jaama
Moskva-Tallinn rong saabus Balti jaamaFoto: Madis Veltman

Запуск поезда Киев-Минск-Вильнюс-Рига-Таллинн может произойти в начале будущего года, сказал глава Эстонской железной дороги (Eesti Raudtee) Эрик Лайдвеэ в интервью службе информации "Радио 4", передает rus.err.ee.

Эрик Лайдвеэ недавно вернулся из Казахстана, где в том числе решался и вопрос запуска поезда до Таллинна. По его словам, сейчас уже известно, что поезд из Киева до Риги пустят в августе.

"Переговоры о запуске поезда из Киева в Таллинн состоялись 17 мая в рамках заседания руководителей железнодорожных администраций государств-участников. Мы встречались с и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" (Украинская железная дорога) Евгением Кравцовым", — сказал Эрик Лайдвеэ.

"На данный момент поезд из Киева до Риги планируют запустить в августе. Мои предшественники говорили, что Эстония не заинтересована в этом поезде, что, конечно, печально. Сейчас мы это исправляем. Согласно договоренности, когда поезд стартует, наши службы будут работать по согласованию графика движения на следующий год. Мы должны будем представить его к 1 декабря", — отметил Лайдвеэ, добавив, что параллельно будет проведено маркетинговое исследование.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Скандально известная фирма Lyoness соблазняет жителей Эстонии Ferrari и беззаботной жизнью

23.05.2018
Фирма Lyoness (под новым названием Cashback World), работающая по принципу сетевого маркетинга, завлекает жителей Эстонии радужными перспективыми оказаться обеспеченными приличным благосостоянием на всю жизнь после непродолжительной работы по ”плетению сети”. Утверждается, что уже сейчас один эстонец зарабатывает 150 000 евро в месяц, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

ВИДЕО DELFI: Олег Осиновский: у нас возможен фантастический экономический рост, но нужно избавиться от ”толстого” государства!

23.05.2018
22 мая в Таллинне состоялся II Таллиннский бизнес-форум ”Будущее уже сегодня”. Среди его спикеров и участников были представители местных властей, государственных учреждений и бизнес-сообщества, специалисты по налогообложению и юристы, бухгалтеры и предприниматели. С учетом недавних изменений в налоговом законодательстве, а также возможных грядущих реформ, большинство выступлений было посвящено состоянию предпринимательской среды в нашей страны, вопросам ее улучшения и развития.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


КАРТА: Прямая автобусная линия между Пыхья-Таллинном и Хааберсти может стать реальностью

23.05.2018
Жители Хааберсти и Пыхья-Таллинна поддерживают идею запуска автобусной линии, которая соединила бы два городских района. За открытие прямой линии между Вяйке-Ыйсмяэ и Копли проголосовали 94 процента горожан, принявших участие в опросе. Районные управы сообщают, что направят Таллиннскому департаменту транспорта официальное предложение об открытии новой автобусной линии.
Подробнее

ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Тарту водитель остановил ехавший по встречке автомобиль

23.05.2018
В четверг днем ехавший в Мяо по шоссе Таллинн-Тарту водитель увидел, как по четырехполосной дорогу ему навстречу по его полосе едет автомобиль, и заблокировал нарушителю проезд, пишет Geenius.
Подробнее

Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
189,- €
-20% Meeste käekell Police RATTLESNAKE PL.14699JSBN/12
189,- €
151,20 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
-20% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
167,20 €
-25% Käekell LACO Spirit of St. Louis 861909
540,- €
405,- €

Издание: на российской границе измываются над эстонскими авто с изменившимися из-за административной реформы техпаспортами

23.05.2018
По сообщению местных жителей, на Юго-Востоке Эстонии пограничники разворачивают следующие в Россию машины, в техпаспорте которых значится адрес, который в результате административной реформы был изменен, пишет Maaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


”Эстонский Путин лучше, чем русский”. Учеба, работа и язык предков — россияне рассказали, почему учат эстонский

23.05.2018
В Петербурге набирают популярность курсы эстонского языка. Петербуржцы рассказали Delfi, что учат эстонский в основном по трем причинам: говорить на языке предков, продолжить учебу в Эстонии, а также по рабочим вопросам.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В продаваемом в Эстонии египетском картофеле обнаружили опасное заболевание

23.05.2018
Департамент сельского хозяйства обнаружил в египетском картофеле, который продается в Эстонии, бурую бактериальную гниль — одну из опаснейших болезней, вызываемую бактерией Ralstonia solanacearum. Для человека она не опасна, но сажать в Эстонии такой картофель нельзя, передает rus.err.ee.
Подробнее