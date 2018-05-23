Eesti Raudtee хочет, чтобы маршрут поезда Киев-Минск-Вильнюс-Рига продлили до Таллинна

Запуск поезда Киев-Минск-Вильнюс-Рига-Таллинн может произойти в начале будущего года, сказал глава Эстонской железной дороги (Eesti Raudtee) Эрик Лайдвеэ в интервью службе информации "Радио 4", передает rus.err.ee.

Эрик Лайдвеэ недавно вернулся из Казахстана, где в том числе решался и вопрос запуска поезда до Таллинна. По его словам, сейчас уже известно, что поезд из Киева до Риги пустят в августе.

"Переговоры о запуске поезда из Киева в Таллинн состоялись 17 мая в рамках заседания руководителей железнодорожных администраций государств-участников. Мы встречались с и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" (Украинская железная дорога) Евгением Кравцовым", — сказал Эрик Лайдвеэ.

"На данный момент поезд из Киева до Риги планируют запустить в августе. Мои предшественники говорили, что Эстония не заинтересована в этом поезде, что, конечно, печально. Сейчас мы это исправляем. Согласно договоренности, когда поезд стартует, наши службы будут работать по согласованию графика движения на следующий год. Мы должны будем представить его к 1 декабря", — отметил Лайдвеэ, добавив, что параллельно будет проведено маркетинговое исследование.