Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht назовут самых влиятельных людей Эстонии 2017

20 ноября Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht начнут публиковать рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии в 2017 году. Серия статей завершится выпуском субботней газеты LP, где будет назван самый влиятельный человек в Эстонии по итогам этого года.

В этом году будут выбраны самые влиятельные в Эстонии молодые люди в возрасте до 21 года; политики и госчиновники; предприниматели; деятели культуры, медиа, шоу-бизнеса и спорта; двигатели сельской жизни; женщины и русские.

Жюри выберет самого влиятельного человека в Эстонии из числа победителей в каждой категории, а также из личностей, не попавших в рейтинги по причине специфики их специальности.

Для отбора лучших в каждой категории будет отдельное жюри: главы комиссий и члены — журналисты изданий, входящих в концерн Ekspress Meedia.

Руководитель проекта ”Самые влиятельные люди Эстонии 2017” — заместитель главного редактора еженедельника Eesti Ekspress Тармо Вахтер.

Самой влиятельной в Эстонии по версии Ekspress Meedia в 2015 году стала Марью Лауристин, в 2016 году — Керсти Кальюлайд.