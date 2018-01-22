Eesti Mündiäri подарит жителям Эстонии 25 000 юбилейных медалей

Сегодня, 22 января, Eesti Mündiäri выпустит медаль особой чеканки в ознаменование 100-летия Эстонской Республики. Всего будет отчеканено 25 000 юбилейных медалей ”Eesti Vabariik 100”: они будут разосланы в подарок коллекционерам и другим жителям Эстонии, интересующимся нумизматикой, сообщается в пресс-релизе.

Медаль отличается оригинальным дизайном и отличным качеством чеканки, и сочетает в себе дубовую древесину и металл. На аверсе медали изображены символизирующий 100-летнюю Эстонскую Республику могучий ветвистый дуб и надпись ”Eesti Vabariik 100”. На реверсе — стилизованная цифра ”100”, даты ”1918-2018” и первые слова гимна Эстонии.

”100-летняя годовщина Эстонской Республики — важное знаменательное событие для всех жителей страны. Юбилейная медаль — подарок эстонскому народу, который будет напоминать об этой важной дате, — руководитель Eesti Mündiäri Моника Китсинг. — Центр медали выполнен из дубовой древесины ручной обработки — он символизирует силу и стойкость эстонского народа. Наружное же ”кольцо” — символ храбрости и несокрушимости. Ранее в Эстонии не выпускали сочетающие дерево и металл медали”.

Юбилейная медаль — подарок Eesti Mündiäri жителям Эстонии — заказчикам придется оплатить только расходы на упаковку и почтовые расходы в размере 4,99 евро. Медаль можно заказать с сегодняшнего дня по телефону обслуживания клиентов Eesti Mündiäri 688 6091 или онлайн на сайте www.eestiriik100.ee. Поскольку медали выпущены ограниченным тиражом, заказать можно только одну медаль на семью.

Eesti Mündiäri занимается распространением в Эстонии коллекционных монет и медалей, произведенных самыми известным монетными дворами мира. OÜ Eesti Mündiäri принадлежит финскому предприятию Samlerhuset Nordic, которое, в свою очередь, входит в Samlerhuset Grupp — концерн, представляющий более 50 стран, выпускающих нумизматические объекты, и являющийся крупнейшим подобным концерном в Европе.