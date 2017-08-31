31.08.2017, 16:30

Eesti Meedia покупает портал недвижимости City24


rus.delfi.ee
EST
Margus Linnamäe
Маргус ЛиннамяэFoto: Andras Kralla

AS Eesti Meedia приобретет эстонские и латвийские подразделения портала недвижимости City24. По утверждению Eesti Meedia, для этого им не требуется разрешение Департамента конкуренции.

AS Eesti Meedia завладеет эстонскими и латвийскими подразделениями City24: Kinnisvaraportaal AS и City24 SIA. Поскольку годовой оборот предприятия в Эстонии не превышает двух миллионов евро, то для сделки не требуется разрешение Департамента конкуренции.

Сумма сделки не разглашается.

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