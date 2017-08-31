Eesti Meedia покупает портал недвижимости City24

AS Eesti Meedia приобретет эстонские и латвийские подразделения портала недвижимости City24. По утверждению Eesti Meedia, для этого им не требуется разрешение Департамента конкуренции.
AS Eesti Meedia завладеет эстонскими и латвийскими подразделениями City24: Kinnisvaraportaal AS и City24 SIA. Поскольку годовой оборот предприятия в Эстонии не превышает двух миллионов евро, то для сделки не требуется разрешение Департамента конкуренции.
Сумма сделки не разглашается.
Tallinn, Квартира, 90 000 EUR
Pärnu, Дом, 455 000 EUR
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