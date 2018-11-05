Eesti Kontsert: с Лайне Рандъярв не заключено никаких договоров
SA Eesti Kontsert еще раз подчеркивает, что с Лайне Рандъярв не заключено никаких договоров о ее членстве в правлении.
SA Eesti Kontsert еще раз подчеркивает, что с Лайне Рандъярв не заключено никаких договоров о ее членстве в правлении.
”Присяжный адвокат Мариа Мыги-Рохтметс 4 ноября 2018 года в газете ”Постимеэс” рассказала о конкурсе на место члена правления SA Eesti Kontsert и о переговорах с участвующей в конкурсе Лайне Рандъярв. В статье адвокат заверила, что Лайне Рандъярв выбрана членом превления SA Eesti Kontsert. Это утверждение неверно”, — значится в пресс-релизе Eesti Kontsert.
В ближайшее время министр культуры Индрек Саар встретится с состоящим из пяти членов советом Eesti Kontsert, и выяснится, продолжит ли работу эта пятерка или нет.
Совет под ударом в связи с выборами руководителя Eesti Kontsert. Сначала единогласно дали зеленый свет Лайне Рандъярв, но на прошлой неделе конкурс признали недействительным. Рандъярв считает, что с ней поступили несправедливо, он также наняла юриста.
Индрек Саар сказал в прошлый четверг на пресс-конференции правительства, что совет должен объяснить свои соображения. Он отметил, что вопрос в том, мог ли совет избежать этой ситуации при помощи более четких правил. Он попросил у совета обзор того, как планировали процесс.
Сегодня руководитель отдела коммуникации Министерства культуры Меэлис Компус подтвердил Delfi, что Саар ознакомился с обзором произошедшего от председателя совета Индрека Лаула, но прежде он не считает корректным давать публичные комментарии, пока он не встретился с членами совета и не получил полную ясность в вопросе. "Для встречи сейчас ищут время и затем примут решение о дальнейших шагах".
Кроме Индрека Лаула, в совет входят Маргус Пяртлас, Теа Варрак, Марика Туузис и Мадли-Лийз Партс.
Именно Партс от имени совета высказывалась в СМИ, сам Лаул парировал вопросы и молчал. На прошлой неделе он также не ответил на вопрос, должен ли он в данной ситуации сам подать в отставку.
Из устава Eesti Kontsert видно, что это решать министерству. Учредителем целевого учреждения Eesti Kontsert является Эстонская Республика, от имени которой права учредителя осуществляет Министерство культуры. В уставе значится: "Осуществляющий права учредителя может отозвать члена совета в любое время, вне зависимости от причины". То есть именно министерство во главе с Сааром может отзывать совет, утверждать новых членов.
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
RIIGIKOHUS
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