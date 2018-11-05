Eesti Kontsert: с Лайне Рандъярв не заключено никаких договоров

”Присяжный адвокат Мариа Мыги-Рохтметс 4 ноября 2018 года в газете ”Постимеэс” рассказала о конкурсе на место члена правления SA Eesti Kontsert и о переговорах с участвующей в конкурсе Лайне Рандъярв. В статье адвокат заверила, что Лайне Рандъярв выбрана членом превления SA Eesti Kontsert. Это утверждение неверно”, — значится в пресс-релизе Eesti Kontsert.

В ближайшее время министр культуры Индрек Саар встретится с состоящим из пяти членов советом Eesti Kontsert, и выяснится, продолжит ли работу эта пятерка или нет.

Совет под ударом в связи с выборами руководителя Eesti Kontsert. Сначала единогласно дали зеленый свет Лайне Рандъярв, но на прошлой неделе конкурс признали недействительным. Рандъярв считает, что с ней поступили несправедливо, он также наняла юриста.

Индрек Саар сказал в прошлый четверг на пресс-конференции правительства, что совет должен объяснить свои соображения. Он отметил, что вопрос в том, мог ли совет избежать этой ситуации при помощи более четких правил. Он попросил у совета обзор того, как планировали процесс.

Сегодня руководитель отдела коммуникации Министерства культуры Меэлис Компус подтвердил Delfi, что Саар ознакомился с обзором произошедшего от председателя совета Индрека Лаула, но прежде он не считает корректным давать публичные комментарии, пока он не встретился с членами совета и не получил полную ясность в вопросе. "Для встречи сейчас ищут время и затем примут решение о дальнейших шагах".