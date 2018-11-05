05.11.2018, 14:10

Eesti Kontsert: с Лайне Рандъярв не заключено никаких договоров


rus.delfi.ee
EST
Laine Randjärv
Laine RandjärvFoto: Priit Simson

SA Eesti Kontsert еще раз подчеркивает, что с Лайне Рандъярв не заключено никаких договоров о ее членстве в правлении.

”Присяжный адвокат Мариа Мыги-Рохтметс 4 ноября 2018 года в газете ”Постимеэс” рассказала о конкурсе на место члена правления SA Eesti Kontsert и о переговорах с участвующей в конкурсе Лайне Рандъярв. В статье адвокат заверила, что Лайне Рандъярв выбрана членом превления SA Eesti Kontsert. Это утверждение неверно”, — значится в пресс-релизе Eesti Kontsert.

В ближайшее время министр культуры Индрек Саар встретится с состоящим из пяти членов советом Eesti Kontsert, и выяснится, продолжит ли работу эта пятерка или нет.

Совет под ударом в связи с выборами руководителя Eesti Kontsert. Сначала единогласно дали зеленый свет Лайне Рандъярв, но на прошлой неделе конкурс признали недействительным. Рандъярв считает, что с ней поступили несправедливо, он также наняла юриста.

Индрек Саар сказал в прошлый четверг на пресс-конференции правительства, что совет должен объяснить свои соображения. Он отметил, что вопрос в том, мог ли совет избежать этой ситуации при помощи более четких правил. Он попросил у совета обзор того, как планировали процесс.

Сегодня руководитель отдела коммуникации Министерства культуры Меэлис Компус подтвердил Delfi, что Саар ознакомился с обзором произошедшего от председателя совета Индрека Лаула, но прежде он не считает корректным давать публичные комментарии, пока он не встретился с членами совета и не получил полную ясность в вопросе. "Для встречи сейчас ищут время и затем примут решение о дальнейших шагах".

Кроме Индрека Лаула, в совет входят Маргус Пяртлас, Теа Варрак, Марика Туузис и Мадли-Лийз Партс.

Именно Партс от имени совета высказывалась в СМИ, сам Лаул парировал вопросы и молчал. На прошлой неделе он также не ответил на вопрос, должен ли он в данной ситуации сам подать в отставку.

Из устава Eesti Kontsert видно, что это решать министерству. Учредителем целевого учреждения Eesti Kontsert является Эстонская Республика, от имени которой права учредителя осуществляет Министерство культуры. В уставе значится: "Осуществляющий права учредителя может отозвать члена совета в любое время, вне зависимости от причины". То есть именно министерство во главе с Сааром может отзывать совет, утверждать новых членов.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


АНСИП ВОЗВРАЩАЕТСЯ? Юри Ратас: единственное, дорогой Ансип, будь честен перед людьми

05.11.2018
Как отмечает пресс-служба Центристской партии, в последнее время Андрус Ансип, в качестве вице-президента Европейской комиссии, стал особенно активно вмешиваться во внутреннюю политику Эстонии. Такое поведение может свидетельствовать о том, что Партия реформ явно планирует какие-то перестановки за несколько месяцев до выборов, делают вывод центристы.
Подробнее

ВИДЕО: В России разразился скандал из-за чиновницы, которая заявила детям, что государство им ничего не должно

05.11.2018
Не успел еще утихнуть скандал с бывшим министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой, уволенной за слова о том, что на прожиточный минимум можно прожить на кефире и "макарошках", как произошел новый резонансный инцидент с заявлениями еще одной чиновницы.
Подробнее


Злоключения Каи Каллас на посту председателя Партии реформ: отсутствие денег для покрытия долгов, провал генсека и падение собственного рейтинга

05.11.2018
Занявшая в апреле ост председателя Партии реформ Кая Каллас столкнулась на посту с рядом проблем: деньги для покрытия накопившихся долгов собрать не удалось, назначенные ею генеральный секретарь не прижился на посту, а рейтинг самой Каллас как кандидата в премьер-министры значительно проигрывает Ратасу, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Укравшие ящик для пожертвований онкобольным — два мальчика 12 и 14 лет из неблагополучных коплиских семей

05.11.2018
В сентябре после семи вечера двое мальчиков покинули Vahvlihaldjate kohvik на Балтийском рынке с ящиком пожертвований для Фонда лечения рака "Подаренная жизнь". Об этом фонд написал на своей фейсбук-странице, уточнив, что в ящике было более ста евро. К настоящему моменту совершившие это молодые люди пойманы.
Подробнее

Когда опасен для себя и окружающих: как попасть на принудительное лечение в психбольницу закрытого типа, и сколько вас там продержат

05.11.2018
Эстония славится сравнительно большим количеством правонарушителей, которых направляют на принудительное лечение. Однако и выпускают из учреждений закрытого типа их весьма скоро. Что происходит? Это опасно?
Подробнее

-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106022002
151,20 €
90,72 €
-30% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
146,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Cameleon
290,- €
269,70 €


Японский ресторан Washoku Story со дня уволил шеф-повара и основателя Хидэ Хираката

05.11.2018
В начале года Delfi писал о шеф-поваре из Японии Хидэ Хираката, который открыл в Эстонии ресторан с настоящей японской кухней Washoku Story. В воскресенье к удивлению постоянных клиентов ресторана в Facebook появилась информация, что Хираката больше не работает в ресторане.
Подробнее



НА ЗАМЕТКУ | Хитрости и уловки при продаже и покупке квартиры

05.11.2018
Продажа квартиры сопряжена со многими трудностями. Здесь и поиск покупателя, и оформление документов, и, разумеется, головная боль по поводу того, как бы повыгоднее продать свои квадратные метры, пишет KM.RU.
Подробнее