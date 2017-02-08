Eesti Ekspress: зачем именитый профессор обманул университет на 1049 евро?

Профессор патологической физиологии института биологической и трансляционной медицины Тартуского университета Сулев Кыкс (46) и его супруга Геа Кыкс (45), которая также работает в институте и учится под руководством мужа в докторантуре, оказались в очень неприятной ситуации, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

В августе 2014 года Кыксы отправились в командировку во Вьетман на 16 дней. Согласно правилам, при покупке билетов они рассмотрели три предложения, однако забраковали два более выгодных и выбрали турагентство CWT Estonia. Кроме того, супруги предложили агентству выставить им счет, на 1046 евро превышающий реальную стоимость билетов. В действительности они приобрели не два, а четыре билета: во Вьетнам вместе с ними отправились также 8-летний сын и 13-летняя дочь. Билеты взрослых и старшего ребенка обошлись в 1699 евро, билет младшего — в 1399 евро. Туроператор согласился выставить липовый счет, и в результате часть расходов на перелет детей оплатил университет. Остальную часть родители компенсировали из своего кармана.

Читать еще

В аудите Министерства финансов значится, что искажением счетов Кыксы нанесли университету ущерб в размере 1049 евро. При этом не был принят во внимание тот факт, что, если бы они выбрали более дешевого оператора, на билеты ушло бы еще меньше денег.

Поездка специалистов во Вьетман финансировалась за счет Европейского фонда регионального развития. Согласно правилам, связанные с мошенничеством средства подлежат возврату в полном объеме, поэтому Тартускому университету пришлось вернуть Министерству образования и науки в общей сложности 4444 евро (расходы на авиабилеты и визы). Университет в свою очередь востребовал эту сумму с Кыксов и вынес им в качестве ”последнего предупреждения” письменный выговор. Один из связанных с делом работников был переведен на более низкую должность с меньшей зарплатой.

Дети в командировке

В своем отчете о поездке Кыкс указал, что работал десять дней по десять часов и пять дней по восемь часов, его супруга работала по восемь часов в рабочие дни, а на выходных отдыхала. В связи с этим у авторов аудита возник закономерный вопрос: возможно ли это и кто все это время занимался несовершеннолетними детьми?

Кыкс ответил, что во Вьетнаме разрешено оставлять детей в отеле. Кроме того, детьми занимались подруги некоторых его коллег. ”Если два родителя находятся в командировке, то я не знаю, законно ли оставлять их одних в Эстонии”, — сказал профессор. Аудиторы отмечают, что брать детей в командировку не запрещено, но в таком случае необходимо соблюдать все процедуры.

Эстонские коллеги характеризуют Кыкса как ”безусловного талантливого человека”. Он является автором многих разработок и лауреатом государственной премии. Общественности он известен также как защитник Андруса Веэрпалу в скандале с допинговыми пробами.

"Не ради денег"

”У Кыкса много действующих проектов. Он сам говорил в одном из интервью, что его выходные проходят в заполнении ходатайств на получение грантов. Поэтому причина мухлежа с билетами не может крыться в нехватке средств”, — сказал один из профессоров университета.

Сам Кыкс сказал: ”Мы договорились, что университет даст официальные комментарии, я больше ситуацию не комментирую”.

Интерес к ситуации проявила и полиция, оставшись также немногословной: ”Для выяснения обстоятельств случившегося было возбуждено уголовное дело. Поскольку обнародование дополнительной информации не соответствует интересам следствия, дать более подробные комментарии на данный момент не представляется возможным”.

За полчаса до выхода статьи Сулев Кыкс сообщил, что билеты для своих детей он на 100% оплатил сам и что в подтверждение отправил аудиторам выписки с банковского счета. По его утверждению, все это описанное выше было сделано для того, чтобы оплатить транспортировку местных анализов в лабораторию. За перевоз проб никто счетов не выставляет, и другим способом отобразить расходы было невозможно. ”Как руководитель проекта я поступил необдуманно, пойдя на дополнительный риск, но утверждаю, что личной выгоды я от этой подделки счета не получил”, — отметил ученый.

Выбор в пользу более дорого предложения, по его словам, был сделан в связи с особенностями багажа, так как ему было необходимо при помощи пакетов со льдом перевести анализы, а другие предложения такой возможности не предусматривали. ”Если бы мы просто отправились в путешествие, то могли бы перемещаться из аэропорта в аэропорт, но у нас с собой были коробки с анализами, обложенные ледяными пакетами, и они бы просто испортились”, — объяснил профессор.