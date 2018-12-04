Eesti Ekspress проводит 18 апреля в Таллинне масштабную конференцию на тему управления и предпринимательства «Смело делай по-другому!»

Все, что есть в Эстонии хорошего, достигнуто благодаря тому, что те, кто принимал решения, в какой-то момент хотели и не боялись поступать иначе, чем обычно.



Как часто в начале 1990-х говорили, что двигаться следует тихо и осторожно, как многие другие! Эстони поступила совсем наоборот.



Как часто в начале 1990-х говорили, что отмена подоходного налога с предприятий потопит страну! Эстония вновь сделала тогда по-своему.



Таких примеров десятки в публичном секторе, и тысячи — в частном.

Все, что есть в Эстонии хорошего, достигнуто благодаря тому, что те, кто принимал решения, в какой-то момент хотели и не боялись поступать иначе, чем обычно.

Как часто в начале 1990-х говорили, что двигаться следует тихо и осторожно, как многие другие! Эстони поступила совсем наоборот.

Как часто в начале 1990-х говорили, что отмена подоходного налога с предприятий потопит страну! Эстония вновь сделала тогда по-своему.

Таких примеров десятки в публичном секторе, и тысячи — в частном.

В течение последних тридцати лет мы смогли неоднократно становиться первыми в мире,

лучшими в мире. Но многие чувствуют, что этот порыв, эта амбициозность уже не

те. Слишком многие из нас поступают «как всегда», «как делают везде», то есть в

итоге чересчур осторожно.

Как раз о том, как быть смелым и поступать по-другому, мы и поговорим на бизнес-конференции премиум-класса от Eesti Ekspress, призывая всех лидеров общественного мнения Эстонии высказать свои идеи.

Мы пригласили выступить мировых лидеров в своих отраслях, которых мы тщательно выбирали именно по принципу того, чтобы их мысли были свежими, мощными, отличающимися. Все они могут поделиться уникальным опытом, который можно перенять.

Призываем самых ярких лидеров Эстонии и соседних стран присоедниться к нашему мозговому штурму и взять лушее от наиболее оригинально мыслящих деятелей нашего времени.

Все это мы впервые сможем ощутить непосредственно в центре Таллинна — концертном доме Alexela!

Подробности: ekspress.ee/conference

НАССИМ НИКОЛЯ ТАЛЕБ

Rex/Vida Press

Нассима Николя Талеба называют одним из важнейших и самых оригинальных мыслителей нашего времени.

Он — автор нескольких глобальных бестселлеров, который смог заново сформулировать то, как человечество в общем, и в том числе лидеры своих отраслей, оценивают о осознают экономические и все возможные прочие риски. Он был банкиром, биржевым маклером, он математик экстра-класса, профессор. Издание The Sunday Times включило его книгу «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» в список 12 наиболее влиятельных произведений после Второй мировой войны.

Однако главными его трудами можно считать, скорее, более поздние бестселлеры «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса» и самую свежую книгу «Кожа в игре». В этих связанных между собой произведениях Талеб выстраивае целостное мировоззрение, которое сверхкритично по отношению к рискоустойчивость современного глобализующегося мира. Он считает нас чрезвычайно ранимыми, а нынешнее западное общество в целом неспособным оценить эти риски и с умом подготовиться к ним.

Талеб - один из немногих, кто смог заработать как на мировом финансовом кризисе 2008-го года, так и на нескольких последующих кризисах, и его оценка посткризисным направлениям развития политики также весьма жесткая.

Его провокативный и бесстрашный стиль добавил ему известности. Но это не означает, что у него совсем нет конструктивного месседжа.

Напротив, он предлагает абсолютно целостный и уникальный взгляд на то, как мы должны оценивать и рассматривать риски, как не быть ранимыми, как закаляться в кризисах, как принимать этически правильные и обоснованные решения в любых сферах.

«Кристально ясные мысли Талеба совершенно уникальны»“

Financial Times

Нир Эяль

Pressimaterjalid

Нир Эйял — бизнесмен в сфере инфотехнологий, ангел-инвестор, преподаватель кафедры бизнеса в Стэнфордском университете и автор высоко оцененного в мире ИТ бестселлера «На крючке: Как создавать продукты, формирующие привычки».

После выхода этой книги о ней говорили все в мире инфотехнологий.

Его главной темой является то, как современные технологии изменяют привычки людей, как их привязывают к определенной продукции, порождая в них лояльность. Он инвестирует в предприятия с наиболее инновативным и научно-обоснованным подходом к формированию отношений с клиентами.

„Книга Нира просто обязательна для каждого стартапа, который хочет понять психологию своих пользователей"

Дейв МакКлюр, основатель свыше 500 стартапов

ЛИНДА ЛИУКАС

Vallo Kruuser

Линда Лиукас — финский программист, детская писательница, рассказчик, дизайнер и преподаватель прогораммирования. Она перевернула с ног на голову принцип рассказывания детям о технологиях, ее книга « Привет, Руби. Путь в сердце компьютера» переведена более чем на 25 языков (в т.ч. на эстонский). Книга «Привет, Руби» стала также самым успешным проектом по сбору средств на выпуск произведения для детей на Kickstarter, собрав 380 000 долларов.

Она удостоен множества титулов (сейчас входит в число 50 наиболее влиятельных женщин в мире инфотехнологий по версии Forbes).

«Линда хочет, чтобы дети понимали логику работы компьютеров и самостоятельно могли создавать строчки кода также естественно и играючи, как они строят удивительные вещи из кубиков ЛЕГО».

-The Wall Street Journal

Боб Хоффман

Vida Press

Боб Хоффман — «инакомыслящий» мира маркетинга. Он возглавлял нсеколько рекламных агентств и ведет популярный и влиятельный блог по маркетингу «Ad Contarian». Он также написал несколько книг, таких как «Плохие парни: как реклама превратилась из обычной мелкой занозы в огромное проклятие», «Маркетологи с Марса, клиенты из Нью-Джерси» и «101 крамольная мысль о рекламе», которая после выхода на Amazon возглавила список лучших книг о рекламе.

«Если ты не знаешь, кто такой Боб Хоффман, то тебя тогда как будто и нет в рекламном бизнесе»

Mediapost

Герд Кантер

Hendrik Osula

Герд Кантер не нуждается в представлении в Эстонии, речь идет о любимом народном герое, который только что торжественно завершил свою блистательную спортивную карьеру, оставив в памяти жителей страны множество удивительных спортивных переживаний.

Однако он никогда раньше сам не рассказывал своей истории о том, что именно и в какой момент он сделал по-другому, чтобы из провинциального мальчугана из Вана-Вигала на долгие годы превратиться в лидера в своем виде спорте. Какими были те переломные моменты, что сделали из него того Герда Кантера, которого мы знаем — чемпиона Олимпиады и мира. И какими были темгновения, о которых мы пока еще не знаем, но в которые его карьера была на грани провала? Что сделал Кантер иначе, чтобы преодолеть эти ситуации?

„Я никогда не видел никого с подобной этикой труда. Он начал ниоткуда и стал Мастером».

Вестеинн Хафстейнссон, тренер

Марк Калев Костаби

Ilmar Saabas

Марк Калев Костаби — американский художник эстонского происхождения, ворвавшийся в 1980-х годах на вершину мира искусства Нью-Йорка, чьи дерзость и амбиции были весьма выдающимися для своего времени. Во времена своего расцвета он многое делал по-иному, начиная от создания комплекса «художественной промышленности» Kostabi World и заканчивая агрессивным маркетингом в сфере искусства. В Эстонии мало знают, что он работал как скульптор и композитор. И еще меньше известно, что его карьера далеко не закончена. Костаби продолжает работать, по его словам он сейчас более успешен, чем когда-либо, и ценность его произведений по мнению многих ведущих мировых коллекционеров продолжает увеличиваться».

„Энди Уорхол наших дней».

The Telegraph